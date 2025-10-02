Rubén López, el 51º ‘profesional’ de Abegondo

Ha sido una semana en la que Abegondo ha acaparado los focos por lo que ha sido, lo que es y lo que será y justo unos días antes otro de los futbolistas criados en aquella instalación que va camino de 22º aniversario hizo su debut en el fútbol profesional. Se trata de Rubén López, quien ya había tenido protagonismo en Primera RFEF y que ha vuelto a A Coruña tras una temporada de cesión en el Barcelona B. Sus últimos minutos en Ipurua le han convertido en el 51º futbolista que ha catado la Primera o la Segunda División con el Deportivodespués de haberse pasado por alguno de sus equipos de categorías inferiores. No ha sido el único en esta campaña, porque también ha tenido ese honor Miguel Loureiro después de pasar por varios conjuntos de la categoría de plata.

Iago Iglesias celebra un gol. / | EFE

Echar un vistazo a toda esa nómina de futbolistas que llegaron un día a la Ciudad Deportiva y que años después se plantaron en la élite con la camiseta blanquiazul es hacer un repaso a la historia reciente del club. Algunos echaron después una década como Álex Bergantiños y otros tuvieron un paso fugaz y sus nombres se han perdido en el tiempo como Chapi, pero todos han escrito, al menos, una línea en la historia de un club que pretende ser de cantera. La temporada más activa, en este sentido, fue la pasada, la 2024-25, donde hasta nueve futbolistas que pasaron por Abegondo debutaron con el Deportivo en Segunda. Este voluminoso número no significa que el club coruñés le diese la alternativa a prácticamente una decena de futbolistas el pasado ejercicio, sino que había muchos estrenos en cola de futbolistas que ya eran importantes en sus planes en Primera RFEF. Así hace unos meses se estrenaron futbolistas que hicieron méritos en la base como Alejandro Alfaro, Adrián Guerrero o Kevin Sánchez, pero también puntales con una trayectoria como Diego Villares, Hugo Rama, David Mella, Yeremay Hernández, Dani Barcia o Diego Gómez, ya en la segunda vuelta retornado del Arenteiro.

Xisco, ante el Atlético de Madrid. | EFE

Fue la más activa, en este sentido, seguida por la campaña 09-10 con Miguel Ángel Lotina en el banquillo en la que se estrenaron en liga futbolistas como Juan Domínguez, Diego Seoane, David Rochela, Manu Fernández, David Añón o Iván Pérez. En esta relación de campañas más canteranas no podía faltar una en la que estuviese Fernando Vázquez en el banquillo de Riazor. Así, en la campaña 2013-14, además de apostar por muchos futbolistas de la casa que ya se habían estrenado en ejercicios anteriores, hizo debutar en Segunda a Dani Iglesias, Uxío, Teles, Bicho o Luis Fernández.

Yeremay, tras marcar al Albacete. | LOF

De Gandoy a Iago Iglesias

En el medio de esos picos de la cantera, en la 2019-20, justo antes de caer al infierno de Segunda B y Primera RFEF, se estrenaron David Sánchez, Yago Gandoy, Jorge Valín o Borja Galán. Una temporada antes, en la 2018-19, la oportunidad de debutar fue para Joni Montiel y Diego Caballo. En el ejercicio anterior, 17-18, el turno fue para Mujaid, One y Francis Uzoho en un año convulso con hasta tres técnicos y el descenso a Segunda División.

Edu Expósito y Pinchi (16-17) y Róber Pier y Miguel Cardoso (15-16) tocaron el primer equipo en Liga en ese interludio del conjunto coruñés en Primera entre los descensos y el despeñamiento del fútbol profesional. En la 2012-13 se estrenó Pablo Insua, en la 2011-12 Juan Carlos o el propio Álex Bergantiños, quien se acabaría convirtiendo en una institución, a pesar de que debutó en una edad tardía y después de varias cesiones a otros conjuntos del fútbol profesional.

Además de esa campaña 2009-10 en la que Miguel Ángel Lotina apostó por dar alternativas a la base, también apostó en la 2010-11 por Dioni, en la 2008-09 por Lassad y en la 2007-08 por Laure, Piscu, Fabricio o Chapi en una campaña que arrancó hundido hasta Navidad y en la que remontó en la segunda vuelta camino de Europa. Ya en la época Caparrós le tocó el turno a Rubén Rivera (2006-07) y a Iago Iglesias, Iván Carril y Senel (2005-06). La última temporada de Irureta de su septenio de éxito, la 2004-05, vivió el debut de Carlos Pita y Xisco, los dos primeros que se estrenaron en Primera desde aquella inauguración de la Ciudad Deportiva el 1 de mayo de 2003.

Es solo un punto seguido de una nómina de futbolistas que esperan su turno. Algunos fuera como Jairo Noriega o Luisão y otros en casa como Noé Carrillo, Pablo García, Samu Fernández o Manu Ferreiro.