Fútbol | Deportivo
Eddahchouri, mejor jugador de septiembre en Segunda
LaLiga elige al delantero del Deportivo como el más destacado por sus cuatro goles
Zakaria Eddahchouri fue el mejor jugador de Segunda División en el mes de septiembre. Así lo confirmó LaLiga, que escogió al delantero del Deportivo como el más destacado por sus actuaciones, que contribuyeron a llevar al equipo de Hidalgo a lo más alto de la tabla.
El delantero del Deportivo se impuso en la elección a otros dos candidatos: Marcos Fernández, del Ceuta, y Ale García, de la UD Las Palmas. Sus cuatro goles, tres de ellos en la goleada contra el Mirandés en Mendizorroza y otro más en Riazor contra el Huesca, decantaron la balanza a favor de Zaka.
El neerlandés ha sumado, además, desde el banquillo. Pese a perder la titularidad desde la llegada de Mulattieri, Eddahchouri ha sacado provecho a los minutos que le ha dado Hidalgo en las segundas partes. Lidera la tabla de goleadores de la liga con cinco dianas y una asistencia en siete partidos.
