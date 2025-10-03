El Fabril defiende su racha en Astorga

La presión del liderato comienza a cubrir a un Fabril que afronta la quinta jornada de liga en Segunda RFEF con la intención de defender la primera posición de la tabla y su racha de cuatro victorias en un inicio inmaculado de competición. Los pupilos de Manuel Pablo visitan ete sábado (17.30 horas) el campo del Atlético Astorga, un recién ascendido al que se atragantó el estreno en la categoría, pero que viene de ganar a otro filial, el Real Valladolid Promesas. El equipo blanquiazul aspira a un quinto triunfo que le mantenga en lo más alto y confirme la buena dinámica del proyecto.

El Fabril ya sabe ganar de todas las maneras esta temporada. Goleó con autoridad al Burgos Promesas, impuso su ley en O Vao ante el Coruxo, sacó petróleo de un cañonazo de Rubén Fernández ante el Salamanca UDS y, la semana pasada, mostró un gen competitivo espectacular al remontar en Santander con un hat-trick de Bil Nsongo ante el Rayo Cantabria. Cuatro triunfos, todos diferentes, pero que muestran las virtudes de un proyecto más compacto de lo que cabría esperar de un filial en el inicio de curso.

La nueva columna vertebral del conjunto fabrilista, con Fabi en estado de gracia dentro de una medular de lujo con Nájera, Mane, Noé o Kike Fernández y con los goleadores, Bil y Rubén, sumando cifras a sus cuentas particulares, son un argumento de peso para buscar el pleno, cinco de cinco, en la visita de esta tarde a tierras leonesas.

El Atlético Astorga y La Eragudina, su feudo, aparecen en el camino de los de Manuel Pablo como un duelo trampa. El equipo leonés es un recién ascendido al que le costó tomarle el pulso a la categoría en los primeros encuentros. Tres derrotas, ante Real Ávila, Salamanca y Coruxo, conformaron un inicio complicado de liga. Sin embargo, lograron disipar las malas sensaciones el pasado domingo al ganar 1-3 a domicilio al Valladolid Promesas. Querrán repetir hazaña en casa, donde aún no han sumado ningún punto. El Fabril deberá hurgar en la herida para afianzarse en el liderato con su racha inmaculada de triunfos.