Mella disputa el duelo decisivo de España sub 20

La selección española sub 20 de David Mella disputa este sábado (22.00 horas) una final anticipada en el Mundial de Chile ante Brasil. No lo es solo por los combinados que se miden, sino por la situación límite en la que llegan ambos, sobre todo, el conjunto que dirige Paco Gallardo. A España solo le vale la victoria contra la canarinha después de tropezar en las dos primeras jornadas de la fase de grupos. La derrota (2-0) ante Marruecos y el empate (2-2) frente a México ponen a la selección entre la espada y la pared. No depende de sí misma para ser segunda y necesita el triunfo para tener opciones de pasar como una de las mejores terceras clasificadas.

El extremo de Espasande apunta a quedarse fuera del once inicial de Paco Gallardo, como ya le ocurrió en el último encuentro ante México. El deportivista salió en el segundo tiempo, cuando España empataba 1-1 y llegó a mandar 2-1, antes de que la tricolor aguase la fiesta en el descuento. El bético Pablo García y el mallorquinista Jan Virgili fueron los titulares y queda por ver si el seleccionador cambia su hoja de ruta en un duelo vital.

La verdeamarela llega a la última jornada de la fase de grupos, también, sin margen de error. Acumula un punto, el que sumó en otro empate contra México, pero cuenta con un mejor diferencia de goles tras perder por solo un gol (1-2) contra Marruecos. Ese margen le permite conformarse con un empate, aunque dependería de los otros resultados para ser uno de los cuatro terceros clasificados que pasaran a octavos de final. Si España no puede con Brasil, el viaje de David Mella a Chile llegará a su fin.