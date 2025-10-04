1-1 | El Almería se le escurre al Deportivo

Poco importa que no haya hecho el inicio de temporada más brillante. Un solo chispazo magistral de Yeremay, la estrella que más brilla de la constelación ofensiva del Deportivo, sirvió para iluminar un partido que había oscurecido el Almería en un saque de esquina en la primera parte. El conjunto blanquiazul empató, pero no firmó las tablas ante un rival que está llamado a ser un contendiente al ascenso. Se recompuso del tanto inicial de Bonini y, con un misil del canario, empató un duelo en el que tuvo ocasiones suficientes para llevarse los tres puntos, pero en el que pagó la falta de eficacia.

Riazor y el Deportivo recibieron a un peso pesado de la categoría. A un Almería que, pese a las dudas del inicio liguero, puede darle un disgusto a cualquiera. Y así se lo propuso el conjunto indálico en su visita a A Coruña. El Dépor mandó en la posesión en los primeros compases de un duelo en el que las acciones en las áreas tardaron en aparecer. Hidalgo, con Patiño en el campo y Stoichkov en el banquillo, confió las armas de su ataque al triángulo de las Bermudas que formaron Quagliata, Soriano y Yeremay en el costado izquierdo. Todo, bajo la atenta ayuda de un Mulattieri que no paró de robar e iniciar ataques. Un caño del canario a Chirino originó el primer ataque peligroso, pero faltó el disparo del 10 y también del 7, que no pudo controlar el balón tras una réplica.

El Almería se mostró solvente en defensa, siempre con un hombre atento a Yeremay, y con Andrés muy atento ante un balón al espacio que Villares convirtió en un tiro demasiado escorado. Dominaban los blanquiazules, pero golpearon con más saña los rojiblancos. Leo Baptistao habilitó al espacio a Melamed con un espectacular giro de tobillo. Solo Parreño, con la ayuda de Ximo, pudo y desviar el disparo a córner.

Fue un parche para un barco en el que el Almería abrió de inmediato la primera grieta. El propio Melamed puso un centro perfecto desde la esquina al primer palo, donde Bonini se prodigó para poner la testa y enviar el balón al fondo de la portería de Parreño (0-1). Riazor enmudeció por unos instantes, los primeros en los que el Dépor marchaba por detrás en un partido en casa esta temporada. En el verde, los pupilos de Hidalgo necesitaron unos minutos para encajar el golpe. Se frustraron con las decisiones del árbitro ante varios contactos de jugadores de un Almería que buscó el 0-2 en un disparo de Melamed desde la frontal.

El Dépor dio muestras de mejoría al cumplirse la media hora. Soriano dobló a Yeremay y puso balón raso desde la línea de fondo que Villares envió a las nubes. Mulattieri se sumó a la fiesta, pero no pudo embocar un disparo de tijera ni cabecear con eficacia los centros de Quagliata y Ximo Navarro.

El empate pudo ser una realidad en los primos compases del segundo acto, pero la efectividad escaseó en las botas de Mulattieri. El Dépor salió dispuesto a buscar petróleo por los costados. Abrió el juego y así llegaron las ocasiones de peligro. Ximo cabalgó al espacio por la derecha y puso un balón raso perfecto al italiano, que llegó en carrera y sin oposición y remató demasiado alto. El transalpino tampoco acertó a concretar una cabalgada desde campo propio hasta la frontal del área rival.

Hidalgo dobló la apuesta rápidamente al meter a Eddahchouri por Patiño. Con los dos arietes en el campo y Riazor ganando decibelios en la grada, el Dépor se volcó a por el gol. Ximo y Luismi perdonaron dos ocasiones tras sendos centros de Quagliata. Al final, el premio llegó a través de las botas con quilates de Yeremay. El canario probó su disparo favorito, un derechazo desde el pico del área y el balón pegó en la madera antes de colarse en la portería de Andrés Fernández (1-1).

Media hora tuvo el Dépor para buscar la remontada, pero pudo llegar en cuestión de segundos, antes de un tropezón de Ximo en el área rival. Hidalgo metió a Stoichkov y Noubi mientras Eddahchouri se encargaba de buscar todos los envíos al espacio. El andaluz casi sorprende a Andrés desde la frontal, el neerlandés se quedó con las ganas y Yeremay reclamó un penalti de Luna. No hubo premio gordo para un Dépor que dejó escapar al Almería con un punto en su visita a Riazor.