Uno a uno del Deportivo ante el Almería, las notas: ¿Quién fue el mejor?
El análisis de todos los jugadores
EL MEJOR
Yeremay (8)
Un golazo bajo su firma sirvió para empatar el partido y desatar al mejor Dépor. Antes ya le había sacado los colores a Chirino.
TITULARES
Germán Parreño (6)
Cumplió bajo palos. Poco pudo hacer en el disparo a bocajarro de Bonini.
Ximo Navarro (7)
Comenzó de central y acabó casi como un extremo. Sus desbordes por banda desatascaron varios ataques.
Miguel Loureiro (7)
Volvió a ser un ejemplo de solvencia en defensa. Se animó en alguna acción en ataque por la banda.
Barcia (6)
Se mostró expeditivo en defensa y resolutivo con el balón en los pies.
Quagliata (7)
Desesperó a Puigmal. Se ofreció sin cesar con sus desmarques y sus centros fueron una amenaza constante para el Almería.
Villares (6)
No estuvo afortunado en dos disparos peligrosos. No escatimó esfuerzos.
Charlie Patiño (6)
Jugó de seis y trató de repartir juego a las bandas. Le faltó protagonismo con balón.
Luismi Cruz (6)
Mejoró cuando ocupó posiciones interiores. Perdonó una volea a pase de Quagliata.
Mario Soriano (7)
Volvió a ser el motor de la medular. Creó juego y se asoció de lujo con Yeremay.
Mulattieri (5)
Excelente al participar en el juego e iniciar ataques, suspenso a la hora del remate. Perdonó ante Andrés.
TAMBIÉN JUGARON
Eddahchouri |6| Creó mucho peligro con ataques al espacio.
Stoichkov |6| Casi marca.
Noubi |5| Cumplió en banda.
José Ángel |-| Regresó tras cinco meses lesionado.
Herrera |-| Sin impacto.
