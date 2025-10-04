Uno a uno del Deportivo ante el Almería, las notas: ¿Quién fue el mejor?

EL MEJOR

Yeremay (8)

Un golazo bajo su firma sirvió para empatar el partido y desatar al mejor Dépor. Antes ya le había sacado los colores a Chirino.

TITULARES

Germán Parreño (6)

Cumplió bajo palos. Poco pudo hacer en el disparo a bocajarro de Bonini.

Ximo Navarro (7)

Comenzó de central y acabó casi como un extremo. Sus desbordes por banda desatascaron varios ataques.

Miguel Loureiro (7)

Volvió a ser un ejemplo de solvencia en defensa. Se animó en alguna acción en ataque por la banda.

Barcia (6)

Se mostró expeditivo en defensa y resolutivo con el balón en los pies.

Quagliata (7)

Desesperó a Puigmal. Se ofreció sin cesar con sus desmarques y sus centros fueron una amenaza constante para el Almería.

Villares (6)

No estuvo afortunado en dos disparos peligrosos. No escatimó esfuerzos.

Charlie Patiño (6)

Jugó de seis y trató de repartir juego a las bandas. Le faltó protagonismo con balón.

Luismi Cruz (6)

Mejoró cuando ocupó posiciones interiores. Perdonó una volea a pase de Quagliata.

Mario Soriano (7)

Volvió a ser el motor de la medular. Creó juego y se asoció de lujo con Yeremay.

Mulattieri (5)

Excelente al participar en el juego e iniciar ataques, suspenso a la hora del remate. Perdonó ante Andrés.

TAMBIÉN JUGARON

Eddahchouri |6| Creó mucho peligro con ataques al espacio.

Stoichkov |6| Casi marca.

Noubi |5| Cumplió en banda.

José Ángel |-| Regresó tras cinco meses lesionado.

Herrera |-| Sin impacto.