El Deportivo y una de sus camisetas icónicas se cuelan en el chat de Operación Triunfo

La presencia del coruñés Tinho en la presente edición de Operación Triunfo y su bagaje en diferentes proyectos musicales en la ciudad ya garantizaban la cuota coruñesa en esta edición, pero la huella de A Coruña va mucho más allá y se va deslizando en pequeños detalles.

Uno de ellos se pudo apreciar en el chat de OT que tuvo lugar anoche en el que los concursantes comparten un momento más distendido con sus seguidores, aunque es en realidad de manera virtual. La conductora de ese espacio y de los resúmenes diarios que ofrece Prime es la también coruñesa Miriam Rodríguez, ex concursante de una edición previa y natural de Pontedeume. Miriam lució durante toda la emisión una camiseta del Deportivo verde con publicidad de Feiraco que el equipo coruñés lució cuando ganó La Liga y de la que se lanzó una edición especial hace pocos años. Una prenda que causó furor y que sigue haciéndose notar en A Coruña y más allá de sus fronteras.

La relación de Miriam Rodríguez con el Deportivo va más allá del cariño a un equipo por proximidad geográfica. Pontedeume ya es de por sí una tierra eminentemente deportivista, pero es que su hermano Efrén jugó en el Deportivo hasta categoría juvenil. Era un delantero alto, prometedor, que manejaba muchas facetas del juego, pero al que las lesiones de rodilla le frenaron en el momento de dar el paso definitivo al profesionalismo. Era de la generación de Diego Seoane o Juan Domínguez, futbolista de la misma localidad y también cercano a ambos, a Miriam y Efren.

La historia de Tinho

Martín Yáñez, después de un concierto con el Coro Cantabile, se pasó hasta la noche cantando de la emoción en su casa. Al día siguiente, la familia se encontró con una nota en el ascensor que ponía: «El vecino que canta ópera por la noche que baje el volumen». Ahora, se puede escuchar a Yáñez cantar en todas las casas de España gracias a Operación Triunfo.

De nombre artístico Tinho, empezó con la música temprano. «Entró en el coro con 11 años. Yo notaba que cantaba muy bien, aunque al principio estaba más centrado en el teatro y la guitarra», explica Rosa, su madre. Aquella prueba en Cantabile a la que le «obligó a ir» , marcó un antes y un después para el coruñés: «Le gustaba mucho y le salía todo muy bien. Justo le pilló en un momento en el que estaba un poco introvertido, pero enseguida se soltó». Poco después empezó a ensayar en los locales municipales de A Coruña y, tras preparar el acceso, entró directamente en cuarto del grado profesional de canto lírico ya que «de pequeñito no quería ir al conservatorio».

Hoy, con 21 años, Tinho compagina los estudios de canto lírico con el superior de jazz. «Aún no sabe cómo lo va a hacer, porque el curso empieza ya y él no está [se encuentra dentro de la academia]», explica la progenitora. De todas maneras, Rosa está contenta con su participación en OT porque «es un programa donde además de la exposición, recibe formación». Aunque reconoce cierta preocupación por la fama: «Está preparado para recibir halagos y críticas, yo le he dicho que le tiene que resbalar todo».

El primer triunfito de la ciudad de A Coruña es un amante de la música, «es su pasión». «Si no está cantando, está practicando algún instrumento», dice Rosa. «En casa siempre suena algo, estoy encantada porque lo hace fenomenal, pero qué voy a decir yo, que soy su madre», explica entre risas.

Martín Yáñez creció en el barrio de Os Rosales, aunque pasó parte de su infancia en Viveiro. Ahora, su familia espera que esté todas las semanas posibles dentro de la academia. «Yo le animé a presentarse. La gente va a poder ver en el programa que Martín es muy honesto, muy buena persona y con un gran talento», añade la madre.

Mientras que en la academia de Operación Triunfo se le plantean retos fuera de su zona de confort, como los géneros de la lírica o el rock «que tanto le gustan», su familia sigue desde A Coruña cada emisión con orgullo. «Sabemos que él es feliz allí», concluye Rosa, «y eso es lo más importante».