Fútbol | Deportivo
El Deportivo continúa líder con el Cádiz y el Racing al acecho
La derrota del Andorra mantiene a los blanquiazules en lo más alto de la tabla
A Coruña
El Deportivo duerme líder a pesar del empate de este sábado ante el Almería. La derrota (1-2) del Andorra en casa contra el Leganés mantiene a los blanquiazules en lo más alto de la clasificación con 16 puntos, uno de ventaja sobre el Cádiz, que todavía tiene que disputar su partido de esta jornada.
El conjunto gaditano, colíder desde la semana pasada, es el único que podría arrebatarle el liderato a los hombres de Hidalgo este fin de semana. Para ello tienen que ganar este domingo en su complicada visita a la UD Las Palmas.
El Racing de Santander no podría superar al Dépor, pero sí igualar sus 16 puntos. Los cántabros tienen 13 en su casillero y recibe esta tarde al Málaga, próximo rival del equipo coruñés.
