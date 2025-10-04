Eddahchouri apura la eficacia de Mulattieri

Samuele Mulattieri volvió a dejar, durante un buen tramo del primer tiempo, movimientos propios de un jugador superior. De un delantero muy capaz. Robos, conducciones, combinaciones con sus compañeros o simplemente controles de espaldas de difícil elaboración. El italiano ofrece un gran contenido a sus compañeros lejos del área, pero es dentro de ella, en la zona en la que se deciden los partidos, donde deja a deber. Al igual que pasó en Ipurua, el ariete perdonó un par de buenas ocasiones, en especial un remate tras un centro de Ximo Navarro de esos que el ariete titular de un equipo que quiere ascender debe anotar.

El partido lo acabó Eddahchouri, con quien combinó para terminar habilitando a Yeremay para el 1-1. Una obra maestra del canario que nació en una gran acción de espaldas del Zaka. El tiempo apremia al italiano, que ofrece mucho, menos, de momento, eficacia.

Mulattieri, de momento, ha anotado un tanto como deportivista, el de Butarque el día de su estreno. Desde entonces todas las cifras han caído en el cajón del neerlandés, quien entró enchufado, atacando el espacio y siendo una gran amenaza para el Almería. Eddahchouri cerró septiembre con el premio al jugador del mes tanto de LaLiga como del propio club. Cuatro goles ante Mirandés y Huesca le bastaron. A esas cifras suma otro tanto más y dos asistencias. Siete tantos producidos en apenas 325 minutos, lo que significa que marca o asiste cada 47 minutos.

Ayer el Dépor tuvo ocasiones para remontar. No fue capaz tras 15 intentos, solo cuatro a portería. Hidalgo tendrá que decidir en el futuro si sigue apostando por el buen juego transalpino o la voracidad individual de Zaka.