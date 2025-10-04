Germán Parreño: «Es una zona difícil de defender»

Germán Parreño recibió su primer gol en Riazor en una acción a balón parado que cambió el partido. «Creo que fue una jugada rápida, es más acierto del lanzador, del que se desprende de la marca y ataca el primer palo. Nos desajustamos en algunos sitios. Creo que es una zona difícil de defender y ellos lo hacen bien. Tiene mérito y calidad. Sabíamos lo que venía hoy», valora el portero.

El ilicitano considera que el equipo hizo un «muy buen trabajo» y «la espinita de no haber conseguido los tres puntos».