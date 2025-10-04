Hidalgo: «Merecimos más en el partido, pero esto va de marcar goles»

«Tuvimos situaciones suficientes, nos gustaría sumar de tres, esto va de sumar, pero no pudo ser hoy», resume Antonio Hidalgo después de un empate en el que el conjunto blanquiazul se quedó a medio camino en su remontada. El Almería se puso por delante en una acción a balón parado y Yeremay puso el empate a la hora de juego con un golazo «de talento, de calidad», como definió el técnico blanquiazul. «Sabemos de las posibilidades de Yeremay. Estoy muy contento con su partido. Una pena no haber podido sacar los tres puntos», añade.

El Deportivo se quedó con un sabor amargo, con la sensación de haber podido hacer algo más. «Por volumen y situaciones merecimos más, pero esto va de marcar goles. Se vio un buen encuentro, pero con la sensación de que no estuvimos todo lo acertado que en otros momentos sí», resume su entrenador, quien, no obstante, se marcha contento con el punto ante un Almería que es otro candidato al ascenso a Primera División.

Preguntado por los últimos minutos, Hidalgo no cree que en el final del encuentro al equipo le faltasen fuerzas. El Almería terminó mejor, pero no fue una cuestión de energía: «Al final no es tan sencillo levarlo solo al plano físico. Empezamos muy bien, encontrando situaciones por fuera, con muy poca presencia en el área. Ahí se pusieron por delante. Nosotros no estábamos cómodos, acumulando gente por dentro, no estábamos encontrando esas espaldas. Variamos la posición de Yeremay, en amplitud, eso nos dio muchísimo y Luismi por dentro. Ahí ha llegado el gol. Juntamos mucha gente en el área que da mucho. Ellos cambiaron su estructura, se encontraron más cómodos, esto va de tomar las decisiones. En esos 20 o 25 minutos podríamos haber hecho algún gol más».

Hidalgo también habló de los problemas físicos que atacan a la plantilla. Se retiró lesionado Ximo Navarro. «No sé exactamente. Tiene pinta de que estará unas semanas fuera», explica. Y también añade, sobre Bachmann: «Daniel tuvo una acción de uno contra uno con Zaka y tuvo un giro en la rodilla que sintió molestias. Vamos a ver qué tipo de molestias son. A partir de ahí estará unos días, no sé el alcance».

Regresó, en los instantes finales, José Ángel Jurado, que dejó un pase magnífico hacia Zakaria Eddahchouri: «José lleva mucho tiempo fuera. Cuando llevas tanto cuesta. Está haciendo un gran trabajo. Sabíamos que podía estar para esas situaciones. Estoy contento por él porque volver al campo es lo que quiere y tenemos un efectivo más».

Riazor, una vez más, fue clave para un Deportivo que debe hacerse fuerte en casa. «Es una bendición. Venir, jugar con tu gente, con ese sentimiento de pertenencia, de empujar. Es una bendición venir aquí a este club y disfrutar. Vamos con todo», concluyó Hidalgo tras el encuentro.