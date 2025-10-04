En Directo
RC Deportivo - UD Almería, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
El Almería llega a Riazor con 11 puntos, viene de menos a más
Eddahchouri fue elegido mejor jugador del mes de noviembre de La Liga
El Dépor le ganó 3-1 el año pasado Almería. Debut y gol de Eddahchouri
El Deportivo es líder con 15 puntos, los mismos que el Cádiz. Cuatro victorias y tres empates
El Dépor es ahora mismo segundo máximo golesdor con 16 tantos y uno de los menos goleados con cinco encajados
Así fue el último entrenamiento
El Dépor tiene las bajas seguras de Escudero y Mella. Gragera y José Ángel, dudas
Buenos días, deportivistas. En cuatro horas arranca el Dépor-Almería y nosotros ya estamos de directo, Vente
