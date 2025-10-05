Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

1-0 | La España sub 20 de Mella gana a Brasil y pasa a octavos de final del Mundial

Un gol de Iker Bravo le da el triunfo ante la 'canarinha' y, horas más tarde, llegó el pase gracias al triunfo de Australia sobre Cuba | El deportivista tardará unos días más en regresar a A Coruña

Mella, ayer en Chile. | | AGENCIAS

RAC

A Coruña

La España sub 20 de David Mella, en un partido de un sufrimiento extremo, superó 1-0 a Brasil y, horas después, confirmó su presencia en los octavos final gracias al triunfo de Australia sobre Cuba (3-1) como uno de los cuatro mejores terceros de la fase de grupos. En el cruce le espera Japón o Ucrania, campeones de los grupos A y B.

El meta Fran González fue uno de los protagonistas del duelo ante Brasil en el que al combinado español solo le valía un trunfo que consiguió gracias a un gol de Iker Bravo tras un gran pase de Pablo García. La victoria de México ante Marruecos jugó en su contra y debió esperar a los resultados posteriores de los grupos por jugar. Mella, suplente, disputó quince minutos y tuvo dos ocasiones clarísimas para dar el pase automático durante el partido a España por diferencia de goles, pero las marró. Un rato después llegaron las buenas noticias para el combinado español. Mella seguirá, de esta manera, uno días en Chile y no se incorporará a la dinámica del Dépor.

