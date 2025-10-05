1-0 | La España sub 20 de Mella gana a Brasil y pasa a octavos de final del Mundial

La España sub 20 de David Mella, en un partido de un sufrimiento extremo, superó 1-0 a Brasil y, horas después, confirmó su presencia en los octavos final gracias al triunfo de Australia sobre Cuba (3-1) como uno de los cuatro mejores terceros de la fase de grupos. En el cruce le espera Japón o Ucrania, campeones de los grupos A y B.

El meta Fran González fue uno de los protagonistas del duelo ante Brasil en el que al combinado español solo le valía un trunfo que consiguió gracias a un gol de Iker Bravo tras un gran pase de Pablo García. La victoria de México ante Marruecos jugó en su contra y debió esperar a los resultados posteriores de los grupos por jugar. Mella, suplente, disputó quince minutos y tuvo dos ocasiones clarísimas para dar el pase automático durante el partido a España por diferencia de goles, pero las marró. Un rato después llegaron las buenas noticias para el combinado español. Mella seguirá, de esta manera, uno días en Chile y no se incorporará a la dinámica del Dépor.