Fútbol | Deportivo
1-2 | El Dépor Abanca B cede ante el filial de la Real Sociedad en casa
A Coruña
El Deportivo Abanca B también inauguró el campo Arsenio Iglesias con derrota en el duelo de filiales frente a la Real Sociedad (1-2). Las donostiarras, con más experiencia en la categoría, estrenaron el marcador al comienzo de la segunda mitad con un tanto de Mugabure. Redru empató en el 70, con veinte minutos para intentar remontar, pero Isasisasmendi sentenció en los instantes finales.
