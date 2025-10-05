El camino para David Mella después de una situación límite

El colegiado dio el silbido final del España-Brasil y muchos futbolistas de la selección española saltaron entre la euforia y el alivio al campo para festejar una clasificación a octavos de final que aún no estaba certificada, pero que se confirmaría horas después con el triunfo de Australia ante Cuba (3-1). David Mella, después de quince minutos en el terreno de juego, era uno de los que celebraba y respiraba, aunque también revoloteaban por su cabeza las dos ocasiones claras que había marrado y que le habrían dado el paso a España por diferencia de goles sin haber tenido que esperar a los resultados en otros campos. El escenario acabó siendo el mismo y el Deportivo tendrá que esperar, al menos, unos días más para que se produzca el regreso a casa de su canterano.

España aún aguardar para conocer a ciencia cierta cuál será su rival en la ronda de octavos de final que le llevará a enfrentarse a uno de los equipos que finalizaron primeros en su grupo, dada su condición de mejor tercero. El camino es otro al esperado y tampoco se aguardaba que Brasil fuese el conjunto eliminado y Marruecos el campeón en ese cuarteto de la muerte, pero esa es la realidad que ha deparado la fase previa en el Mundial de Chile 2025, una cita a la que vuelve España después doce años de ausencia y como campeón de Europa sub 19 en 2024.

Si el contrincante es Japón el partido, será el miércoles 8 y si el rival es Ucrania, el partido pasará a ser el jueves 9. El detalle influye en la planificación y también pone sobre la pista al Dépor ante el tiempo que estará Mella fuera. El mínimo era las dos semanas que se acaban de sobrepasar y el máximo está en torno a un mes si llega a la final. En el peor de los casos para España, el zurdo de Espasande estaría viajando este próximo fin de semana a A Coruña, pero aun así sería precipitada su presencia ante el Málaga en el duelo del domingo en La Rosaleda. El Deportivo estará atento ante cualquier eventualidad.

Cambio de posición y rol

La importancia y los cometidos de David Mella en los planes del seleccionador Paco Gallardo han cambiado desde el inicio de este Mundial sub 20. Empezó como titular en el primer partido frente a Marruecos y fue uno de los futbolistas que llevó más peligro por la banda derecha, pero desde entonces ha sido suplente por la irrupción de Pablo García y la confianza del técnico en Jan Virgil. El bético, verdugo del Juvenil A la pasada temporada en la semifinal de la Copa de Campeones, fue uno de los protagonistra del partido del Brasil al inventarse una gran asistencia que no desaprovechó Iker Bravo. Su gran momento hizo que Gallardo no lo sacase del campo y que Mella entrase por el mallorquinista para jugar el último cuarto de hora, ya por la banda izquierda, su posición natural en la formación, pero que no cata hace tiempo en el club coruñés. Mella y España siguen adelante y disfrutan de la experiencia.