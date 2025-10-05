El Deportivo firma su mejor arranque en liga sin perder desde 1996

Aún es pronto para hablar del Deportivo de Antonio Hidalgo como uno a recordar en los libros de historia del club, pero los registros que deja en este inicio de temporada tienen pocos rivales en la etapa reciente del club. Ocho partidos sin conocer la derrota, con cuatro victorias y cuatro empates, sirven al conjunto blanquiazul para cuajar su mejor inicio liguero, en cuanto a resultados, desde hace 30 años.

Desde la temporada 1996-97, en la que los entonces pupilos de John Toshack aguantaron 17 jornadas sin perder, ningún proyecto deportivista había logrado sumar en los ocho primeros encuentros de liga. El Barça, ya en enero de 1997, puso fin a la racha positiva y dio inicio a una crisis que acabó con la salida de Toshack y la llegada de Carlos Alberto Silva al banquillo de Riazor.

Desde entonces y hasta este curso, ningún otro proyecto deportivista había encadenado ocho partidos sin perder al inicio del curso, como acaba de hacer el conjunto de Hidalgo. No lo hizo el de la temporada del título de Liga de 2000, en la que el Numancia le arrebató el invicto en la quinta jornada. Tampoco en los años en Champions ni en los ascensos a Primera con Oltra y Fernando Vázquez. El mejor dato llegó en la segunda etapa del de Castrofeito, en Segunda B en 2020. Aguantó siete jornadas sin perder hasta que cayó ante el Celta B en Riazor. El récord es difícil de batir, pero este Dépor suma y sigue camino de su objetivo.