El Juvenil A del Deportivo ‘estrena’ el Arsenio Iglesias
A Coruña
El equipo principal de la cantera blanquiazul recibe este domingo (12.00 horas) a la Gimnástica de Torrelavega en la cuarta jornada de la División de Honor Juvenil. Será el primer partido en el que el campo nº1 de la ciudad deportiva de Abegondo lleve el nombre de Arsenio Iglesias. Los pupilos de Miguel Figueira suman cuatro puntos en tres partidos y marcha quinto.
