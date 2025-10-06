Bachmann se lesiona y el Deportivo no irá al mercado para suplirlo

Malas noticias para el Deportivo con la lesión de Dani Bachmann, su apuesta bajo palos ante la salida, vía cláusula de rescisión, de Helton Leite. El portero austriaco se dañó la rodilla y tiene afectada la articulación. Las pruebas médicas dictaminaron que sufre «una rotura parcial del ligamento externo de la rodilla izquierda», que le tendrá de baja «un mínimo de diez semanas», con lo que regresará, como pronto, en 2026. A pesar de este contratiempo y de que el club podría fichar a futbolistas en paro al haber cubierto solo 22 de las 25 fichas disponibles para el primer equipo, la entidad coruñesa ha decidido no acudir al mercado para cubrir esta baja de duración media y confiar en el talento que tiene en casa, en Germán Parreño, Eric Puerto y los guardametas del filial.

El Dépor, en el caso de la lesión de Bachmann, apuesta de momento por un tratamiento conservador y no por la intervención quirúrgica. El club, en ese sentido, revela que el austriaco «inicia un periodo de inmovilización y descarga de articulación para, posteriormente, pasar a la fase de recuperación con los fisioterapeutas y readaptadores del club». El tiempo y el propio proceso de recuperación dictaminarán si llega con esta vía para la recuperación total, también aclarará el tiempo exacto de convalecencia.

La confianza del club coruñés por el trabajo de casa es un paso más después de lo que ha ocurrido en este inicio de liga. Ante la salida de Leite, sí que fue a fichar fuera antes de que llegase el mes de septiembre, pero la cara nueva no fue por delante sí o sí en las preferencias y han acabado prevaleciendo las prestaciones de un Parreño cada vez más asentado, que empieza a desprender las sensaciones de la segunda vuelta de la temporada del ascenso a Segunda. Sobrío, con una interesante aportación en la salida de pelota y casi con una parada clave por encuentro y ningún debe en los ochos partidos que ha jugado hasta ahora.

Meses difíciles

Esta confianza en Parreño y, en último extremo, en Eric Puerto, con contrato hasta 2027, no es óbice para reconocer que, en parte, se ha torcido la temporada para Daniel Bachmann y para el propio club en su planificación bajo palos. El austriaco salió, a mediados del mes agosto pasado, rumbo a A Coruña después de una campaña a la sombra en el Watford y buscaba encontrar protagonismo en el Deportivo. Llegó a préstamo a Riazorhasta final de temporada y no ha sido sencillo para él, ya antes de la lesión, con el buen momento de su competidor en la portería blanquiazul, y ahora el percance físico juega aún más en su contra. El Dépor también se queda más desprotegido y expuesto bajo palos, pero desde Abegondo apuestan por el talento que tienen dentro.