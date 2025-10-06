Así está la clasificación de Segunda División con el Deportivo líder
Las derrotas de Cádiz y Andorra le permiten seguir en lo más alto de la tabla
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Fallece Antonio Ferreiro, uno de los padres del Jazz Filloa de A Coruña
- 1-1 | El Dépor no pasa del empate ante el Almería en Riazor
- Fabio, de 36 años, heredó un piso: «Soy un privilegiado: de vivir alquilado entre goteras pasé a tener casa propia»
- Culleredo, Arteixo y Oleiros recibirán 6,5 millones de la UE cada uno para financiar sus proyectos
- El Concello de A Coruña legaliza las obras del museo en Riazor iniciadas por el Deportivo
- La FP bate récord en A Coruña: «En cuatro meses puedes estar ya trabajando»
- Las joyas escondidas de la arquitectura de Os Mallos
- Mella disputa el duelo decisivo de España sub 20