Un modelo de cantera para Abegondo y el Deportivo: ¿Ilusión o realidad?

La puesta de largo de la reforma de la Ciudad Deportiva y esos 40 millones que se van a invertir dieron pie a que Fernando Soriano, director de fútbol del Deportivo, volviese a llevar al centro del debate el club que pretenden alumbrar en un futuro inmediato. El modelo de cantera para la entidad coruñesa regresa a esa escena y él mismo lo verbalizó al decir que «el Deportivo se tiene que basar en un porcentaje importante de jugadores creados y trabajados en Abegondo». Más allá de las palabras, flota en el ambiente si es un modelo factible a medida que la exigencia suba o hasta qué extremo hay que llevar esta política. Hay modelos ineludibles como el del Athletic, otros con una mezcla interesante que se han resentido como el de la Real Sociedad, otros de nuevo cuño en esta apuesta extrema como el del Celta, los hay más enfocados a hacer caja como el Villarreal o el Real Madrid y existen otros que piensan en nutrir al primer equipo con el ADN por bandera como el Barça. ¿Está el Deportivo preparado?

Tito Ramallo, entrenador del Fabril más de una década y director del fútbol formativo hace tres lustros, considera que la idea de Fernando Soriano «todo el mundo la compra y todo el mundo está de acuerdo con ella». El coruñés se va más al día a día y considera que todos los clubes navegan entre la exigencia y lo que les gustaría ser: «Salvo que tengas una idiosincrasia muy marcada y obligada, como son pocos equipos en el mundo, todos van lidiando entre lo que son capaces de ir fabricando y lo que tienen que incorporar de fuera. El nivel competitivo te marca y la capacidad que tienes de captación, de retener tu talento, porque los peces gordos también vienen y comen y se los llevan», remarca quien recuerda que no es lo mismo el Dépor de hoy que «un Dépor en Champions» para dar oportunidades.

Ramallo celebra el paso que ha dado el Dépor en infraestructuras y en verbalizarlo, y cree que las cuotas de jugadores de la base en el primer equipo no deben marcar las decisiones, sí las ideas. «No me pararía tanto en los porcentajes, sí más en las intenciones», anuncia y sigue. «Está bien verbalizarlo y visualizarlo (con la reforma de Abegondo), pero si tienes jugadores buenos en el fútbol base, dales salida y punto. Invierte en captar a los mejores, en los mejores entrenadores, que crean en ellos, en retener talento, en pagarle a esos futbolistas que suben como los mejores, no porque tenerlos sea más baratos. Ahí también se ve la apuesta. Y, luego, navega, adáptate y ten paciencia y convicción. Los procesos formativos son como la bolsa, a veces estás en picos, a veces estás en el suelo, pero tienes que aguantar y esperar a que vuelva a subir», cierra.

José Ángel Salgado ve «coherencia» entre lo expresado por Soriano y la inversión que se está haciendo en Abegondo. Considera que este pasado verano se dieron pasos en, ese sentido, que él aplaude: «El Fabril tuvo una docena de fichajes hace un año y este le han dado un mayor protagonismo a esa generación que fue dos años consecutivos campeona juvenil. Aprovecharon lo que tenían en casa, no tenía sentido que todo el trabajo que se venía desarrollando en el fútbol base tuviera un tapón en el Fabril, independientemente de objetivos clasificatorios. Hay que formar», remarca quien da importancia a que jugadores como Kevin hayan decidido salir cedidos y quien apuesta, además, por tener calma con los procesos de cada jugador: «No podemos querer, ante todo, estar en Primera y no tener la suficiente calma y paciencia, y entender que hay muchos jugadores de abajo que necesitan tiempo. Hay que identificar a los futbolistas con potencial (para subir), conocer su grado de maduración y tener calma, ahí está la clave».

Un Riazor comprensivo

Ramallo cree que también debe haber una cultura de la comprensión en la grada que, en algunos momentos de la historia reciente, no existió, ya que «la afición era muy exigente con los que subían. A veces a los dos partidos ya se les chillaba». José Ángel Salgado cree que, además de un caldo de cultivo propicio en Riazor, existen ahora poderosas razones que han convencido a los deportivistas: «Hay tres realidades que le hacen a la gente tener una perspectiva distinta que hace unos años. Se llaman Yeremay, Mella y Barcia. Esa la realidad palpable de la potencialidad que tienen los jugadores de Abegondo y de todo lo que se hace allí», apunta dando contexto.

El efecto llamada y el poderoso mensaje que supone que el jugador franquicia sea un canterano, como Yeremay, también hace su parte: «Es importante, es un mensaje potente, hace creer», reflexiona Ramallo, quien vivió como salían en su día David, Viqueira o Deus o, años más adelante, Álex Bergantiños, Laure o Juan Domínguez, entre otros. Pasar del modelo a la identidad, de la intención a la puesta inequívoca, la de un Dépor pretende generar talento propio.