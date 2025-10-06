UD Sámano, rival del Deportivo en la Copa del Rey

El Deportivo ya conoce al que será su primer rival en la Copa del Rey 2025-26 que se volverá a regir en sus primeras rondas por criterios de proximidad geográfica. Su contrincante, entre los días 28 y 30 de octubre, será la UD Sámano, conjunto cántabro que es ahora mismo colista del Grupo I de Segunda RFEF, justo donde el Fabril es líder e invicto en la categoría. El duelo será a partido único en el campo del equipo de menor categoría, con lo que se jugará en el Vallegón, sede de los partidos del Sámano en la localidad cántabra de Castro Urdiales.

El duelo se presenta asequible para un Deportivo que tiene como objetivo el ascenso a Primera División, pero que tampoco renunciará a la Copa del Rey a las primeras de cambio. Hidalgo puede aprovechar el torneo para dar aire a los menos habituales y para oxigenar a algunos de los futbolistas con más carga de partidos. Los fabrilistas, ya habituales en las convocatorias del primer equipo, tendrán también su espacio en este tipo de duelos a la espera de que suba el nivel de los contrincantes. Hay que recordar que en el pasado ejercicio el Dépor cayó en esta misma primera ronda ante el Ourense CF, conjunto de Primera RFEF, que entonces estaba en la zona baja, pero que desde aquel momento empezó a remontar en la tabla.

Louzán y la proximidad geográfica

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, declaró que la novedad de introducir la proximidad geográfica en las dos primeras eliminatorias va a dar "más aliciente" a la Copa del Rey, un torneo "especial" que supone una auténtica "fiesta del fútbol".

Para esta edición, la Real Federación Española de Fútbol ha introducido una novedad en el sorteo de las dos primeras rondas, que está condicionado, aparte de por la condición de local del rival de inferior categoría, también por la proximidad geográfica, dividiéndose la geografía del país en cuatro grupos.

"La Copa del Rey es el torneo más importante que tiene la casa y ver la implicación de tantas ciudades y pueblos de España es maravilloso. Es una fiesta la Copa y creo que la proximidad geográfica le va a dar más aliciente. Las aficiones se podrán desplazar y además se evitarán gastos importantes para una primera o segunda eliminatoria", dijo Louzán, antes del sorteo de la primera eliminatoria que se celebra en la sede de la RFEF, en la localidad madrileña de Las Rozas.

"Agradezco también de forma sincera a los clubes de fútbol profesional que hacen un gran esfuerzo y hacen muy grande la Copa. Esta es la verdadera fiesta del fútbol en España y estamos muy ilusionados con el arranque", comentó.

El Barcelona es el vigente campeón de la Copa del Rey, tras imponerse en la prórroga por 3-2 al Real Madrid en la final disputada en Sevilla en abril pasado.