0-1 | David Mella sigue adelante con España en el Mundial y será baja en Málaga

A la España sub 20 de David Mella le costó en el inicio del torneo y, después de un buen susto, logró no irse a casa en la primera fase para pillar ahora velocidad de crucero en las rondas finales camino del cuadro de honor del Mundial de Chile. El equipo de Paco Gallardo, con más de media hora de juego de David Mella, superó por la mínima, pero con relativa suficiencia a Ucrania: 1-0.

Un gol de Pablo García en la primera parte al aprovechar un rechace hizo la diferencia en el duelo y se convirtió en escollo insalvable para el campeón del Grupo B después de apretar en la segunda mitad. Eso sí, las acometidas amarillas no tuvieron la suficiente claridad e insistencia como para poner en aprietos al meta Fran González, héroe del último partido de la fase de grupos.

Mella volvió a ser opción de banquillo, pero se convirtió de nuevo en una de las primeras sustituciones, en este ocasión por Jan Virgil. Al deportivista le tocó jugar por la banda izquierda, una zona en la que tiene más soltura para atacar, aunque no sea la que ocupa últimamente en el Deportivo. El zurdo de Espasande se mostró activo por el costado y protagonizó un par de centros que pudieron acabar propiciando un 2-0 que no llegó a subir al marcador. Dio un gran pase también en el descuento que no fue aprovechado.

Mella sigue adelante con España y espera rival en los cuartos de final (el duelo será el sábado, 22.00 horas) del partido entre Colombia y Sudáfrica del miércoles. El canterano será baja el domingo en el Dépor ante el Málaga.