Arnau Comas, un paso al frente ante las bajas

La lesión de Ximo Navarro y la baja de Lucas Noubi abren la puerta al retorno de Arnau Comas al once titular del Deportivo. Hasta ahora, tras un paso aciago por A Coruña con apenas tres titularidades, 210 minutos y ningún encuentro disputado de principio a fin.

Empezó siendo un hombre fuerte para Hidalgo, pero pronto perdió ese papel protagonista en detrimento de Miguel Loureiro. Ahora, el cercedense podría regresar a la banda o formar una línea de tres con Luismi de carrilero, devolviendo al catalán al eje.

Otra alternativa, más lejana, sería recolocar a Sergio Escudero como central. Ya recuperado, Hidalgo podría recuperar una línea de tres centrales, pero con Dani Barcia en el eje de la misma y el vallisoletano por la izquierda.

Suena más improbable y la lógica invita a pensar que apostará por el exjugador del Basilea. Es el momento de Comas, quien ha tenido un inicio de temporada lejos de lo esperado, después de llegar este verano como una apuesta del club, que dejó salir a Pablo Vázquez, el central diestro titular las últimas dos campañas. A sus 25 años, Comas espera una reválida con el Dépor. Ante el Málaga podría tener la primera oportunidad para demostrar que todavía puede ser el líder defensivo.