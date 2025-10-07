Hace un año Germán Parreño llevaba seis partidos en el banquillo y el panorama que tenía por delante para lo que restaba de temporada tampoco era muy alentador. Y eso que venía con el viento de cola de haber sido el portero del ascenso. La competencia con Helton Leite había sido descartada casi desde los primeros entrenamientos del brasileño en Abegondo, aunque el ahora meta del Fortaleza tardaría dos partidos en ponerse los galones de titular indiscutible. El cambio de guardia llegó el primer día de septiembre y el guardameta ilicitano no volvería a jugar hasta el mes de mayo, cuando el equipo ya estaba salvado.

Ahora todo ha cambiado para él y fue, casualmente, por una especie de imprevisto, por el adiós de Helton Leite en las últimas semanas de mercado tras el pago de su cláusula de rescisión. Una liga que amenazaba, de nuevo, con ser oscura para él se ha tornado en luminosa y está suponiendo un espaldarazo a su rol en el equipo y a su paso por el Deportivo. Algo más que un recurso de emergencia. Esta temporada ya no es solo que haya habido una competencia real bajos palos, ya no es solo que lleve como titular desde el principio de liga, es que el nivel de confianza del Deportivo en él es tal que la lesión de duración media de Daniel Bachmann no ha hecho variar la hoja de ruta de la Dirección de Fútbol, no ha producido ningún tembleque de piernas en las oficinas de Abegondo. De un año casi en blanco a meterle todas las fichas a Germán Parreño. Así ha variado la perspectiva del Dépor. Han llegado las curvas con este percance físico del austriaco, pero el proyecto de Hidalgo solo lo necesita a él con el refuerzo de Eric Puerto y los meritorios del Fabril. La opción de acudir al mercado en paro ha quedado guardada en un cajón.

Y es que Horkas, meta del Las Palmas, es el único portero de la categoría que ha recogido menos pelotas de las redes propias esta temporada. Tres porterías a cero para el ex del Ibiza en una temporada de confirmación en la que ha destilado seguridad y sobriedad bajo palos, además de unas notable dotes para la salida de balón desde atrás, algo que ya era conocido para el deportivismo, pero a lo que Antonio Hidalgo le da una especial importancia.

Sus prestaciones en estos ocho partidos se han visto redondeadas por varias paradas salvadoras, casi una por partido. En el duelo de Eibar fue donde, para desgracia el Dépor, más le alumbraron los focos porque, en la última media hora de acoso armero, el equipo coruñés sufrió y se multiplicaron los disparos a puerta. Aun así, se ha mostrado regular y no suele fallar a esa cita que supone sostener una atajada que da puntos en cada encuentro.

Futuro y situación contractual

La presencia de Helton Leite y esa posibilidad real de pasarse dos años como suplente ensombrecían su futuro como deportivista justo en los meses previos a la finalización de su contrato en junio. Ahora se abre una nueva perspectiva para un portero de confianza de Soriano (ya lo tuvo en el Ibiza) y que ahora es imprescindible y central en el proyecto del líder de Segunda.