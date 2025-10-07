A Mario Nájera le ha sentado bien volver a casa

«Tengo muchas ganas de volver al Fabril porque este año en la UD Logroñés no he estado del todo cómodo». Mario Nájera expresaba un deseo el pasado mes de junio que no ha tardado nada en cumplirlo. El riojano buscaba regresar a su zona de confort, a un filial que le permitiese impulsar su carrera y volver a recobrar sensaciones, cuando aún es sub 23 (de 2003). No había sido una buena experiencia para él volver al equipo del que salió, la UD, aunque todas las partes convienen en que este tipo de trances curten y hacen crecer a los futbolistas en formación. Aunque pudiera parecer un paso atrás en su carrera, no ha podido encontrar mejor sitio. El estético gol de falta que logró ante el Astorga redondea su gran inicio de temporada en Segunda RFEF, la misma categoría en la que militó la campaña pasada. El interior zurdo ha logrado ya tres tantos en poco más de 400 minutos, los mismos goles que en todo el ejercicio pasado, aunque en realidad tampoco disfrutó de mucho más protagonismo, ya que jugó algo más de 600 minutos.

Mario Nájera ha encontrado el ecosistema perfecto para aprovechar sus cualidades como llegador con Fabi y Mane por las bandas, con Bil Nsongo como rematador y facilitador en ataque y con un futbolista muy completo como Noé Carrillo casi a su altura. Se le nota suelto en la combinación y con espacios. Cada vez que pisa el área es un peligro para los rivales de un Fabril, líder e invicto en la categoría. Pleno para el equipo de Manuel Pablo. El objetivo es ahora mismo acercarse a esa media docena de tantos que consiguió hace dos temporadas en su primera experiencia en Segunda RFEF con el Fabril.

La aspiración última, además de un hipotético ascenso con el Fabril, es volverse a engancharse a la rueda de aspirantes a subir al primer equipo. Aun está a tiempo, pero también es verdad que los competidores por ese honor se han multiplicado en una segunda línea del filial con un amplio muestrario. El riojano se entrenó en una ocasión esta temporada con el primer equipo, mientras que futbolistas como Fabi o Mane han tenido más presencia en las sesiones de los mayores e incluso en las convocatorias.