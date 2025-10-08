El ariete histórico del Málaga que se le resistió a Lendoiro

El Málaga descendió a los infiernos junto al Deportivo y ambos volvieron casi de la mano, pero la Primera División fue el escenario predilecto para ambos, donde se han encontrado repetidas veces desde el año 2000. Y en esa época de esplendor, uno de los referentes ofensivos andaluces pudo no haber jugado en Martiricos y haber acabado sumándose al proyecto del Deportivo en la época dorada.

«Al que tenía más en firme y siempre se lo agradeceré era a Lendoiro. Ahí, llamándome, que fuese para allí, que el equipo estaba en Champions», recordó hace semanas en Offsiders el ariete aragonés de aquel verano de 2000 en el que el Dépor había sido campeón de Liga y en el que él abandonaría el Racing de Santander para firmar por un Atlético que acababa de bajar a Segunda. El entonces presidente del Dépor insistió: «El mismo día de la firma también me llamó (Lendoiro) y ya me había comprometido. No había firmado nada con el Atlético, me podía haber ido a cualquier otro sitio y el presi (Jesús Gil) lo habría entendido, pero yo había dado mi palabra», razona quien logró 50 goles con la camiseta del Málaga.

Tampoco al Celta

Ballesta encajó en Málaga y en muchos otros sitios, pero su única experiencia con Galicia no fue satisfactoria, ya que iba a ser ayudante de Abel Resino en 2013 en el banquillo del Celta, pero esa opción se acabó cayendo por la oposición de la grada ante sus ideas políticas.

Su trayectoria

Salva Ballesta, criado en la cantera del Sevilla y con una amplia trayectoria en el fútbol español, logró 140 goles entre Primera y Segunda División, además de tener experiencias en Inglaterra en equipos como el Bolton. Su gran salto al máximo nivel fue con el Racing de Santander, justo en ese momento en el que el Deportivo se interesa por él y acaba firmando por un Atlético de Madrid en Segunda División. Su gran rendimiento, a pesar de estar en la categoría de plata, le abre las puertas de un Valencia, que meses después sería campeón de Liga de la mano de Rafa Benítez. Empezó a no ser importante en el conjunto ché y comenzó un peregrinar que le llevó a los citados Bolton o Málaga, además de otros equipos como el Levante y el Albacete.

Entrenador

Ya como técnico ha tenido experiencias en el sur, en el Algeciras, el San Fernando o el UCAM Murcia y el Estepona. Con el conjunto de la UCAM llegó a jugar ante el Deportivo, un equipo al que se enfrentó en multitud de ocasiones y que pudo haber sido el suyo.