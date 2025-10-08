Charlie Patiño: «Quiero mostrar a los aficionados del Deportivo que puedo emocionar, producir magia en el campo»

Charlie Patiño (Watford, 2003) ha vivido un primer año en el Deportivo lleno de aprendizajes y retos que le han cambiado personalmente. Llegó con grandes expectativas, y ahora busca la estabilidad y el tiempo de juego que no encontró en su primer curso. Ha dado un paso al frente en todos los sentidos y se siente más preparado que nunca para dejar su huella en el Deportivo

Regresó este fin de semana al once titular. ¿Cómo se vio?

Me sentí bien. Siempre estoy feliz cuando el entrenador me pone. Estoy entrenándome bien, contento. Me centro en coger ese impulso, esa confianza, ese ritmo. Me focalizo ya en lo próximo, estaré preparado.

Le dio un pase largo a Yeremay que es ya característico suyo.

Creo que una de mis virtudes es el pase. Tenemos mucha calidad en el campo, con jugadores como Luismi, Mella o Yeremay. Si tengo tiempo y espacio en el medio, jugar esos balones largos son una amenaza. Tendremos muchas oportunidades si puedo seguir haciéndolo.

También se le ha visto, como ante el Sporting, juntando muchos pases cortos. ¿Qué le pide Hidalgo en ese medio?

Depende, porque ante el Sporting, por ejemplo, ellos se situaron muy profundos, por lo que era muy difícil jugar balones a su espalda. Había que buscar los huecos entre líneas con Mario, Villi o Stoichkov. Ante el Almería ellos jugaban más alto, tenía la posibilidad de buscar esa profundidad. Muchas veces tenemos que acumular pases cortos para atraerlos y entonces jugar largo. No puedes jugar en largo todo el tiempo, debemos tener el balón y esperar los momentos adecuados. Con Hidalgo, cuando preparamos los partidos, analizamos al oponente varios días antes. Él nos explica lo que busca y lo que quiere. Para mí, se trata de mantener una buena relación con él e intentar ganarme su confianza con trabajo diario.

Ha jugado sobre todo en la base del medio. ¿Se siente más cómodo ahí o entre líneas, de 8?

Me gusta jugar en cualquier parte del medio. Es una posición muy importante para crear o frenar ataques. Como 6, me gusta tener el balón, dictar el juego y conectar con el ataque lo máximo posible. En pretemporada también jugué de 8. Me gusta acercarme al área, generar más. Donde el entrenador me necesite estaré contento.

¿Dónde cree que está su margen de crecimiento?

Me gustaría hacer más goles y asistencias. También conducir el balón cuando sea necesario. Desde la off season [previo a la pretemporada] he trabajado la explosividad, el ritmo... Día a día voy creciendo, como todos. Es una temporada larga y tenemos tiempo para mejorar.

¿Puede haber un Charlie Patiño más cercano a área rival?

Por supuesto, si piensas en los mejores mediocentros del mundo, lo haces en De Bruyne, mi ídolo Iniesta, Gerrard... todos han marcado muchos goles y han dado asistencias. Como un box to box, necesitas abarcar mucho espacio, ayudar también en las transiciones. Ahora mismo estoy jugando como 6, tengo otras responsabilidades, pero si tuviese que jugar de 8, podría ayudar al equipo de esa forma.

Llegó hace poco más de un año, con grandes expectativas, ¿Cómo vivió esos primeros meses?

Obviamente fue difícil al principio. Un nuevo lugar, un nuevo país en el que vivir, el entorno, el lenguaje... Fue duro, pero mis compañeros me ayudaron mucho, también gente del staff. Rápidamente me fui sintiendo más cómodo. Ahora, un año después, estoy aprendiendo el idioma, puedo hablar más o menos bien, sigo tomando clases. Está bien, estoy feliz aquí. Ahora en el campo, cuando los jugadores hablan, puedo entenderlo todo. Día a día. Ahora trabajo más en tener una conversación fluida o hablar con alguien en español.

¿Hay muchas situaciones que desde fuera no se ven?

Por supuesto. La cultura es muy diferente. Mi padre vino, estuvo los primeros dos meses, me ayudó a adaptarme a la ciudad, y me explicó todo, también sobre la cultura y el idioma. Me ayudó mucho y me ha servido porque ahora vivo solo, aunque tengo familia y amigos que están aquí y también me ayudaron. Es bueno haberme adaptado, pero, definitivamente, esto es diferente a lo que había vivido antes.

Llegó al mes de enero sin casi participación. ¿Tuvo dudas sobre continuar o salir?

Fue un año difícil. Tenía que volver en verano y resetear, volver a enfocarme en lo que quería hacer este curso. Consistió más en mantener la calma [enero]. Obvio, valoramos opciones. Pero mantuve la calma, solo focalizándome en lo que necesitaba hacer: entrenar duro, darlo todo en el campo y fuera, en el gimnasio, aprender el idioma... esas cosas. Pero estuve tranquilo, enfocado, me quedé y aprendí más. Esta temporada he vuelto más fuerte, mejor, y con una mejor mentalidad, estoy preparado.

¿Habló con alguien durante este tiempo de lo que sucedía? Yeremay valoró la figura de Sorribas, el psicólogo del club.

No hablé en particular con nadie, aunque Sorribas me ha ayudado mucho. Me senté con él, hablamos sobre cómo me sentía. Fue bueno, y este verano, en pretemporada, hicimos lo mismo otra vez. Ahora me siento muy bien. Estuve fuera en vacaciones, centrándome en las cosas en las que necesitaba poner el foco para volver siendo un mejor jugador.

A lo largo del año pasado tuvo un plan específico de trabajo, en especial en el apartado físico. ¿Cómo fue el proceso?

Estuve muy centrado en el gimnasio, físicamente. Cuando jugaba en Championship sabía que la liga era muy dura, muy exigente. Esta es una competición muy técnica, pero también tiene grandes jugadores y necesitas mantenerte en las disputas. Me he centrado en aquellas cosas que necesitaba, como la velocidad, el trabajo de gimnasio, la mentalidad... eso es lo que me ha ayudado.

Este verano se notó ese paso adelante en su juego. ¿Qué cambió? ¿Lo siente así?

Realmente no ha cambiado nada. Como decía, sigo siendo la misma persona. Siento que fue un año difícil. No tuve tanto tiempo de juego como me hubiese gustado. Es una parte del fútbol de la que hay que aprender. Lo que yo quiero es mostrarle a los deportivistas lo que soy. Llegué con grandes expectativas y quiero mostrarles que soy un jugador que puede emocionar a los fans, que puede producir magia en el campo. Lo mostré en pretemporada. Tuve una gran acogida, recibí muchos mensajes bonitos de los aficionados, diciéndome que continuase, que estaban junto a mí, que me apoyaban. En liga solo he jugado un par de partidos como titular, pero entre al campo 20 minutos, media hora o el tiempo que sea, intento dar mi mejor versión y ayudar al equipo.

¿Jugar en Riazor era uno de los sueños que tenía de niño?

Mi padre me trajo a un partido cuando era pequeño. La atmósfera era una locura. El otro día se vio con los Blues, cantan todo el rato, animan cuando tenemos oportunidades. Es realmente bonito de ver. El Dépor tiene una atmósfera increíble. Y viajan en masa cuando jugamos fuera de casa. Donde sea, animan.

Su historia es tan particular como bonita, siguiendo al Dépor desde la distancia, desde Londres.

Mi padre y mi abuelo son grandes aficionados del Dépor. Solían ir a todos los partidos. Mi padre tiene familia aquí y veníamos en verano. Tiene una gran conexión. La historia del club es increíble. Cuando llegó la oportunidad, quise venir de inmediato.

¿Qué diferencias nota entre la segunda inglesa y la española? ¿Le ha sorprendido?

Creo que la Championship es más demandante en el sentido de que juegas más partidos. Muchas veces dos por semana. Es muy física, aunque Segunda División es más táctica, más técnica también. Tienes jugadores con mayor calidad y equipos que te pueden hacer daño en transición. Ambas son muy competitivas.

¿Ahora se siente más preparado para la competición?

Sí, por supuesto. Ahora comprendo mejor las instrucciones en el campo, cuando el técnico habla, entiendo todo. Siento conexión con los jugadores dentro y fuera del campo, el vestuario es realmente fuerte. El año pasado no sabía qué esperar. Creo que si hubiese jugado más, habría podido tener algún impacto y ayudar al equipo. Este año estoy jugando más.

¿Cree que el Deportivo puede pelear el ascenso?

Creo que tenemos un equipo fuerte. Ahora algunos jugadores están fuera, o lesionados, pero tenemos un buen equipo. Hay una gran competencia en cada posición. Eso genera una competencia saludable.

Tiene contrato hasta 2028. ¿Qué espera del futuro?

Solo miro al día a día, al partido a partido. Mi foco está en ayudar este año al Dépor a ascender. Creo que tenemos la capacidad y el equipo para lograrlo. Solo necesitamos mantener el foco día a día.