El Deportivo activa la prerreserva de entradas para el duelo del Racing de Santander

El Deportivo activó la prerreserva de entradas para el partido del próximo fin de semana en El Sardinero ante el Racing de Santander (domingo 19 de octubre a las 18.30 horas). El conjunto cántabro envió 850 localidades de las que 340 las gestiona la Federación de Peñas Deportivistas y las 510 restantes están a cargo del club. Todas a un precio de 25 euros. La prerreserva se puede realizar desde ayer y hasta el sábado 11 de octubre a las 21:00 horas. En el caso de que hubiese más peticiones que entradas disponibles, se realizará un sorteo, cuyo resultado se comunicará a los agraciados el 13 de octubre. Las localidades que no hayan sido retiradas el martes 14 serán asignadas a los suplentes. El plazo límite para la retirada es el miércoles 15 de octubre a las 18:00.

La Copa

Por su parte, la UD Sámano comunicó el precio de las entradas para el partido de Copa. Oscilan entre 15 y los 23 euros. Se deben retirar en las oficinas del club cántabro.