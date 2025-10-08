El Deportivo activa la prerreserva de entradas para el duelo del Racing de Santander
El club va a gestionar 510 billetes de los enviados y las peñas, 340
El Deportivo activó la prerreserva de entradas para el partido del próximo fin de semana en El Sardinero ante el Racing de Santander (domingo 19 de octubre a las 18.30 horas). El conjunto cántabro envió 850 localidades de las que 340 las gestiona la Federación de Peñas Deportivistas y las 510 restantes están a cargo del club. Todas a un precio de 25 euros. La prerreserva se puede realizar desde ayer y hasta el sábado 11 de octubre a las 21:00 horas. En el caso de que hubiese más peticiones que entradas disponibles, se realizará un sorteo, cuyo resultado se comunicará a los agraciados el 13 de octubre. Las localidades que no hayan sido retiradas el martes 14 serán asignadas a los suplentes. El plazo límite para la retirada es el miércoles 15 de octubre a las 18:00.
La Copa
Por su parte, la UD Sámano comunicó el precio de las entradas para el partido de Copa. Oscilan entre 15 y los 23 euros. Se deben retirar en las oficinas del club cántabro.
