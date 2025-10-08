Elena, Redru y Antía Veiga, concentradas con la selección
A Coruña
Elena Vázquez y Paula Redruello, Redru, se incorporaron a la selección sub 19 para unos entrenamientos que tendrán lugar en Alfaz del Pi, Alicante, hasta este mismo miércoles 8 de octubre. Además, la guardameta Antía Veiga, jugará hoy un amistoso ante México con la sub 17, que servirá de preparación de cara al Mundial. El torneo arrancará el 15 de octubre y Veiga será baja con el filial en Vigo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
- Premio nacional para Oleiros y A Coruña por dos proyectos peatonales
- Llega el contenedor gris a A Coruña: ¿cómo tienes que reciclar a partir de ahora?
- La industria de A Coruña, tras cinco años de subida de precios: «Llegamos a hacer presupuestos a 24 o 48 horas por la inestabilidad»
- «Pocas personas quedan en A Coruña que no conozcan a Rosa Otero»
- El camino para David Mella después de una situación límite
- Fabio, de 36 años, heredó un piso: «Soy un privilegiado: de vivir alquilado entre goteras pasé a tener casa propia»
Marta Ortega y el magnesio: hidratación para un estilo de vida activo
Contenido ofrecido por