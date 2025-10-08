Elena, Redru y Antía Veiga, concentradas con la selección

Elena Vázquez y Paula Redruello, Redru, se incorporaron a la selección sub 19 para unos entrenamientos que tendrán lugar en Alfaz del Pi, Alicante, hasta este mismo miércoles 8 de octubre. Además, la guardameta Antía Veiga, jugará hoy un amistoso ante México con la sub 17, que servirá de preparación de cara al Mundial. El torneo arrancará el 15 de octubre y Veiga será baja con el filial en Vigo.