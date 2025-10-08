Hugo Ríos y Brais Suárez, opciones de la base de Abegondo para la portería del Deportivo

La lesión de Daniel Bachmann ha agudizado aún más esa confianza que mantiene el Deportivo en Germán Parreño, ha posibilitado que Eric Puerto esté más cerca de disputar algún minuto esta temporada y ha convencido al club coruñés de que no es necesario acudir al mercado de guardametas en paro para suplir la ausencia del austriaco, que se prolongará al menos unas diez semanas. Pero hay más beneficios colaterales para alguno de los implicados y para la cadena de guardianes de la formación. Uno de ellos es que los porteros del Fabril se convertirán en habituales en los entrenamientos de los mayores y es más que probable que integren alguna lista de convocados en los duelos de Segunda División.

De hecho, Hugo Ríos y Brais Suárez fueron dos de los fabrilistas que compartieron el día a día con el primer equipo. Se entrenaron con el conjunto principal, al igual que Samu, Damián Canedo, Noé Carrillo y Quique Teijo. Las bajas en la portería y en la banda derecha son las que condicionan las elecciones de Hidalgo. Gragera y Escudero están a un paso de volver, pero no estarán en La Rosaleda Bachmann, Ximo Navarro, Lucas Noubi y David Mella.

Germán Parreño agarra la pelota durante el Dépor-Sporting. / | Casteleiro / Roller Agencia

Parreño y Puerto están por delante, pero entre los dos guardametas que están a disposición habitualmente de Manuel Pablo es el que estña disfrutando de más oportunidades es Hugo Ríos. El meta de Ordes es titular indiscutible en un Fabril que, de momento, está invicto y que cuenta sus partidos por victorias. Ríos lleva muchos años en la base de Abegondo y tiene contrato con el Deportivo hasta 2027. En los últimos años le ha ganado la partida a Brais Suárez, a pesar de que el coruñés fue el guardameta titular en la recordada fase final de Marbella de la Copa de Campeones de Juveniles que el Deportivo acabó conquistando. Suárez estuvo la pasada temporada cedido en el Calahorra, también de Segunda RFEF, y ahora ha vuelto a la misma categoría con el filial para pelear por un puesto que, de momento, no ha podido catar.

No son los únicos

No solo están ellos dos en el Fabril, ya que Manuel Pablo también tiene a su disposición a Alejandro Marqués, quien la pasada temporada era el titular del Juvenil A que se proclamó campeón del Grupo I de la Copa de Campeones y que llegó a la fase final, donde perdió con el Betis de Pablo García.