La inesperada vuelta a los orígenes de David Mella con España

El Mundial sub 20 no está siendo precisamente lineal para la selección española y para David Mella. El combinado de Paco Gallardo y el zurdo ya han vivido unos cuantos giros de guion en apenas semana y media de competición. De empezar de titular por la banda derecha a ser recambio por la izquierda, de ser favorita y casi quedar eliminada a avanzar con paso firme y retomar sus aspiraciones de pelear por todo en la cita de Chile.

David Mella. / | Agencias

Los cambios

Todo ha pasado y todo puede pasar para el deportivista, que ha visto estos vaivenes y los cambios de planes del técnico le han hecho regresar a su hábitat natural, a esa banda izquierda en la que hizo toda su formación en Abegondo. Hace tiempo que no cata esa parcela que ahora es de manera exclusiva de Yeremay Hernández, ya sea jugando desde esa zona o dándole espacio para que caiga por ese flanco. Desde que Idiakez le buscó ese hueco en la banda derecha para convivir con el canario ha tenido que ir adaptándose con fases con un mayor o menor éxito. De unos inicios tirantes a cierta convivencia que se hizo más difícil cuando Óscar Gilsanz le exigió que jugase más por dentro y que no apurase tanto la línea de cal. La llegada de Luismi le ha hecho probar desde unos metros más atrás, pero siempre por la derecha. Poco a poco se ha ido adaptando como ha podido a jugar de carrilero. Ante el Huesca se despidió temporalmente de Riazor con dos goles.

Al otro costado

Su primer partido en el Mundial le llevó a la titularidad en la banda derecha ante Marruecos, pero el cambio de guardia en las bandas le ha acabado cambiando de posición. En el primer partido como suplente aún no fue efectivo porque entró por Rayane y fue el propio Pablo García el que se iba al centro, mientras Virgil seguía en la izquierda. En los dos últimos partidos, ante Brasil y Ucrania, ya fue inamovible el bético y Gallardo le dio entrada al terreno de juego por Virgil para colocar ya en el costado izquierdo. Ante Brasil disfrutó incluso de dos ocasiones para hacer el 2-0 que hubiese dado el pase sin esperar a vestuarios. Frente a Ucrania estuvo menos participativo en ataque, pero dio un pase en el descuento que parecía un gol cantado. El rol y el protagonismo con España han cambiado para Mella, pero no le son totalmente desconocidos. El sábado le espera al deportivista los cuartos de final, mientras su equipo le añora.