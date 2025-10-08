José Ángel, tras jugar lesionado con el Deportivo y operarse: «Puse mi cuerpo al límite, pero no me arrepiento de nada»

José Ángel recuperó por fin la sensación de ser futbolista profesional después de muchos meses a la sombra con una operación para reducir el impacto de una pubalgia y con otros contratiempos menores como una viriasis y una lesión muscular que terminaron por posponer su regreso. Fueron cinco meses de trabajo oscuro, con frenazos y que llegaron justo después de un tiempo de sufrimiento, pero en el que también se sintió importante en el equipo. Parte de la salvación del Déporen Segunda de hace unos meses la pagó el sevillano. «Puse mi cuerpo al límite, pero no me arrepiento absolutamente de nada porque creo que ayudé al equipo», razona quien explica todo lo sucedido hace unos meses y las decisiones adoptadas. «Al principio optábamos por el tratamiento conservador, estuvimos dos meses parados y fue bien. Lo único que, en enero, cuando llevaba dos o tres partidos volvía a sentir dolor, pero ya no quería volver a parar porque en ese momento el equipo me necesitaba y creía que podía dar una buena versión de mí. Entonces decidimos seguir», apunta quien no quiso detenerse. Ni él ni al equipo en plena escalada hacia la permanencia: «Para jugar toda la segunda vuelta tenía que afrontar a cosas médicas importantes, así lo hice. Conseguimos la salvación faltando un mes, que fue cuando ya decidimos que teníamos que parar para operarnos», cuenta.

Los siguientes meses no fueron precisamente sencillos para él. «Fue un proceso largo, largo y complicado», asegura y respira: «Porque en toda mi carrera nunca había estado tanto tiempo lesionado, nunca había tenido lesiones importantes. Fue algo novedoso para mí. Después de la operación, el primer mes fue un poquito más difícil porque prácticamente no puedes hacer nada, pero después con los fisioterapeutas, con el doctor y con el readaptador, ha ido todo más fácil», reconoce quien cree que haber pasado ya de la treintena y tener un bagaje en el fútbol profesional le ha ayudado a templar: «Me coge en un momento con una experiencia más grande de que si hubiera sido más joven. Entonces lo puedo llevar mejor, pero sí ha sido un tiempo largo. Pero, con paciencia y rodeado de los míos, de los grandes profesionales que tenemos aquí, fue todo mucho más fácil», razona.

El pivote está satisfecho con la llegada de Antonio Hidalgo: «Estoy muy contento con la forma de trabajar que tiene el míster y el cuerpo técnico, con la forma también que nosotros estamos trabajando diariamente. Ha subido ahí un punto de intensidad, de autoexigencia que faltaba. De momento, está sirviendo y está dando buenos resultados», reconoce.