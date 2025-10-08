Kevin Sánchez, mejor jugador de la jornada en Primera RFEF

Kevin Sánchez, futbolista del Deportivo hasta 2028 que está cedido en el Cartagena, fue elegido como el mejor futbolista de la sexta jornada de Primera RFEF. El ariete burgalés fue uno de los protagonistas de la victoria de su equipo ante el Tarazona (3-0) al conseguir el primer tanto tras un gran regate y una mejor definición en una acción que levantó a la grada de Cartagonova. Kevin, referente del Fabril en las dos últimas temporadas, se impuso en la votación a Hugo González (Celta B), Raúl Beneit (Mérida) y César Palacios (Castilla). Se llevó más del 63% de los votos cuando su más cercano perseguidor se quedó en 17,4%.