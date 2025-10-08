Kevin Sánchez, mejor jugador de la jornada en Primera RFEF
Hizo el 1-0 con el Cartagena ante el Tarazona
A Coruña
Kevin Sánchez, futbolista del Deportivo hasta 2028 que está cedido en el Cartagena, fue elegido como el mejor futbolista de la sexta jornada de Primera RFEF. El ariete burgalés fue uno de los protagonistas de la victoria de su equipo ante el Tarazona (3-0) al conseguir el primer tanto tras un gran regate y una mejor definición en una acción que levantó a la grada de Cartagonova. Kevin, referente del Fabril en las dos últimas temporadas, se impuso en la votación a Hugo González (Celta B), Raúl Beneit (Mérida) y César Palacios (Castilla). Se llevó más del 63% de los votos cuando su más cercano perseguidor se quedó en 17,4%.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pura Manteca dice adiós a los miñenses: 'Llegó el momento de despedirse aunque cueste
- La industria de A Coruña, tras cinco años de subida de precios: «Llegamos a hacer presupuestos a 24 o 48 horas por la inestabilidad»
- Fabio, de 36 años, heredó un piso: «Soy un privilegiado: de vivir alquilado entre goteras pasé a tener casa propia»
- ¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?
- Leyde Abanto, estudiante de Formación Profesional en A Coruña: «La FP me da más opciones que la universidad»
- El camino para David Mella después de una situación límite
- Kiko Rivera desvela el dinero que tiene en el banco: 'He tenido suerte en algunas de mis inversiones
- Un refugio para cuerpo y mente en A Laracha: 'El yoga ayuda a relativizar los problemas