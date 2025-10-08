Quique Teijo y Canedo se suman a la dinámica del primer equipo

Antonio Hidalgo echa mano de la cantera para paliar las numerosas bajas que asolan al Deportivo, en especial en la línea defensiva. Con Bachmann fuera de circulación, y Ximo Navarro a la espera de evaluación médica para determinar qué tiene tras ser sustituido por unas molestias físicas, el técnico catalán ha perdido también a Lucas Noubi, concentrado con la selección sub 21, además de David Mella, en Chile. En su lugar, ha llamado a Quique Teijo y Damián Canedo, además de tres que repiten: Hugo Ríos, Samu Fernández y Noé Carrillo.

El Deportivo visitará Málaga este domingo y podría llevar una nutrida representación fabrilista en caso de que Hidalgo no recupere efectivos. Si bien podría volver Sergio Escudero, que ya entrena con normalidad, son varias las ausencias que afectan al equipo coruñés. En el lateral derecho, el elegido ha sido Teijo, titular habitual con Manuel Pablo. Además de Samu Fernández, cuarto central a efectos prácticos, su compañero de zaga, Damián Canedo, también hace horas con la primera plantilla, que cuenta con Barcia, Comas y Loureiro. Este último, con opciones de lugar de lateral. Noé, en el medio; y Hugo, bajo palos, completan la ecuación.