Ximo Navarro, baja por una lesión en los isquiotibiales

Ximo Navarro sufre una lesión en los isquiotibiales que le mantendrá apartado de los terrenos de juego los próximos días. El Deportivo confirmó la lesión que el andaluz sufrió en el duelo del pasado sábado contra el Almería. En concreto, afecta al tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda. Estará con tratamiento médico y fisioterapia antes de regresar al trabajo con el grupo.

El lateral se había convertido en una pieza indiscutible del esquema del Dépor en las últimas jornadas. Regresó a la titularidad tras superar una lesión que le afectó durante el verano y encajó a la perfección en la línea de tres centrales junto a Loureiro y Barcia. Las molestias ante el Almería cortaron de forma anticipada su participación en un duelo en el que fue importante con sus incorporaciones al ataque en el carril derecho para buscar el empate.

La baja del lateral confirma las urgencias en defensa que sufrirá Antonio Hidalgo en la visita al Málaga este domingo (21.00 horas). Además de Ximo, también tiene la ausencia por lesión de Sergio Escudero. Lucas Noubi, concentrado con Bélgica sub 21, tampoco entra los planes para La Rosaleda. Tampoco podrá contar con David Mella en el carril diestro, aún en Chile con la selección española en el Mundial sub 20. El técnico de Canovelles tendrá las piezas justas para armar la línea defensiva.

También está en la enfermería el guardameta Daniel Bachmann, que sufrió una rotura parcial del ligamento externo de la rodilla izquierda que le dejará dos meses y medio en el dique seco.