Ximo Navarro, hasta cuatro meses de baja por una lesión en los isquiotibiales: "Es un golpe fuerte para mí"

Si hay algo que da la veteranía y tener cierto historial de lesiones musculares es que no hay nadie que conozca mejor su cuerpo ni las señales de alarma que el propio jugador. Una vez revelado el alcance de la lesión de Ximo Navarro, se entiende mejor el gesto de preocupación que ya se pudo ver en el jugador en el terreno de juego. Se echaba las manos a la cara, porque él ya sabía que no era una dolencia menor y que iba a estar un tiempo prolongado fuera de los terrenos de juegos.

Las pruebas revelaron que Ximo Navarro sufre una lesión en los isquiotibiales que le podría mantener apartado de los terrenos de juego hasta cuatro meses, aunque todo dependerá del éxito del tratamiento que se va a emprender. El Deportivo confirmó la lesión que el andaluz sufrió en el duelo del pasado sábado contra el Almería. En concreto, afecta al tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda. Estará con tratamiento médico y fisioterapia antes de regresar al trabajo con el grupo. Se apuesta, de momento, por un vía conservadora, pero la posibilidad del quirófano sigue abierta en caso de que no fructifique, como en el caso reciente de Daniel Bachmann. "Está lesión es un golpe fuerte para mí en este momento pero confío en poder volver igual de bien que siempre, muchas gracias a todos por cada mensaje que he recibido", escribía el jugador en sus redes sociales después de conocer el parte médico.

El lateral se había convertido en una pieza indiscutible del esquema del Dépor en las últimas jornadas. Regresó a la titularidad tras superar una lesión que le afectó durante el verano y encajó a la perfección en la línea de tres centrales junto a Loureiro y Barcia. Las molestias ante el Almería cortaron de forma anticipada su participación en un duelo en el que fue importante con sus incorporaciones al ataque en el carril derecho para buscar el empate.

Más bajas

La baja del lateral confirma las urgencias en defensa que sufrirá Antonio Hidalgo en la visita al Málaga este domingo (21.00 horas) y deja la defensa tocada a medio plazo. En el plazo corto, además de la de Ximo, también tiene la ausencia por lesión de Sergio Escudero, aunque ya está volviendo a los entrenamientos. Lucas Noubi, concentrado con Bélgica sub 21, no entra los planes para La Rosaleda. Tampoco podrá contar con David Mella en el carril diestro, aún en Chile con la selección española en el Mundial sub 20. El técnico de Canovelles tendrá las piezas justas para armar la línea defensiva.

Daniel Bachmann / RCD

También está en la enfermería el citado meta austriaco, que sufrió una rotura parcial del ligamento externo de la rodilla izquierda que le dejará dos meses y medio en el dique seco.