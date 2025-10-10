Liga F
Fran Alonso: "La derrota nos ha hecho reflexionar, no la aceptamos nosotras mismas"
Espera una mejor cara ante el DUX tras el batacazo de Murcia: "Estoy contento de que nos haya dolido, la reacción ha sido buenísima"
Semana de autocrítica, gestión emocional y poner los pies en el suelo para un Dépor Abanca que sufrió una dura derrota ante el Alhama, pero tendrá la oportunidad este sábado de revertir la situación. El equipo blanquiazul, tras solo una victoria en liga, recibe al DUX Logroño en Riazor (19.00, DAZN). "Vamos con mucha ilusión, con ganas de maquillar una actuación que fue inaceptable. Queremos revertir esta mala racha", remarcó Fran Alonso en sala de prensa antes del partido.
El técnico madrileño hace autocrítica y espera que no se repita la actuación de Murcia. "Este último partido nos ha entristecido, nos ha hecho reflexionar como equipo. No nos lo aceptamos a nosotras mismas. No va en concordancia con los valores del club, con esta camiseta. Creo que vamos a tener una buena actuación este fin de semana para olvidar y seguir", expresa el técnico.
Alonso cree que al equipo le ha faltado "esa valentía" que había mostrado a lo largo del verano, en una pretemporada que dejó grandes sensaciones. Ese nivel de juego, de momento, no se ha trasladado al día a día de la Liga: "Salimos siempre a presionar alto, pero nos falta ese medio metro. Los rivales nos rompen la presión y los repliegues no son tan intensos como queremos o debemos". Y añade que espera ver a un equipo con orgullo: "Durante esta semana la reacción ha sido espectacular, como debe ser después de un partido muy malo. Es la reacción que tiene que tener un equipo con hambre y ambición. Estoy contento de que nos haya dolido de verdad". El entrenador blanquiazul aguarda "un equipo con hambre, que muerda, valiente, que sale a por todas".
Después de una semana en la que estuvo tocada, recupera a Inês Pereira. "Quitando a Espe, están todas disponibles". Sobre la portería, explica que el cambio fue una decisión a medio camino entre el aspecto físico y el táctico: "Yohana venía apretando, lo estaba haciendo muy bien. Inês tuvo problemas. Durante la semana entrenó modificada y tomamos la decisión. Un poco de mezcla. Ahora están las dos al 100%"
- Una plataforma para encontrar manitas en A Coruña: 'Antes la gente arreglaba cosas, ahora no
- Un oasis en el interior de la ronda de Outeiro
- El primer mapa de A Coruña, una joya escondida en Reino Unido
- La tienda italiana de A Coruña en la que Mulattieri compra dulces para su cumpleaños
- Charlie Patiño: «Quiero mostrar a los aficionados del Deportivo que puedo emocionar, producir magia en el campo»
- La silenciosa transformación de una de las calles más míticas de A Coruña: «Cada año se parece más a lo que era antes»
- Las agencias de viajes de A Coruña ante una nueva oleada de solicitudes del Imserso: “Esto es como escribir la carta a los Reyes Magos”
- La coruñesa Altia se lanza al negocio de la defensa y planea la compra de una empresa del sector