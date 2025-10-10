Hidalgo descarta fichajes en el Deportivo: "Hay que centrarse con los que estamos, también tenemos la cantera"

"A veces es una cuestión de número", recalcó Antonio Hidalgo antes de visitar Málaga (domingo, 21.00), con un Dépor atacado por las bajas y en el que deberá reformular la línea defensiva. Loureiro, a la derecha; y Arnau Comas, de vuelta al once titular. "Lou ha hecho esa posición mucho tiempo en su carrera, no va a haber problema. A veces tendrá que ocupar una zona en la que igual no venía participando tanto", explica el técnico sobre el defensor cercedense, quien deberá retornar a su posición de origen.

Arnau Comas, a cambio, será el gran beneficiado. Regresará casi un mes después al once titular tras haber partido de inicio en las primeras tres jornadas. "Siempre les hablo de estar alerta, preparados. Hay momentos que Arnau ha estado trabajando muy bien, esperando su oportunidad. Ahora que le va a llegar, tenerle concentrado, sabiendo su calidad y lo buen jugador que es. Estamos encantados con él", analiza Hidalgo sobre el central catalán, quien ha perdido importancia en el equipo con el paso de las semanas.

Hidalgo asegura que el club, al menos hasta enero, no acudirá al mercado: "Hay que centrarse con los que estamos aquí. Esperemos que pronto venga Lucas de la selección, David también, seremos dos efectivos más en una posición que ahora estamos más cojos. También tenemos la cantera, intentaremos trabajar con lo que tenemos".

La última baja confirmada, la de Ximo Navarro, lesionado con un tiempo estimado de baja de cuatro meses, trastoca a un Deportivo que necesitará reformularse. "Hay una idea principal, todo tiene sus matices. Los perfiles de los jugadores no son iguales. Y tenemos un rival en frente. Tenemos que adaptarnos", explica y añade que no habrá una gran revolución: "Hay que ver matices. No va a cambiar tanto como pueda parecer".

Entre las bajas, de momento, seguirá estando fuera David Mella, quien avanzó a cuartos de final con España: "Echo mucho de menos a David, por cómo es, por la alegría que nos da. Está haciendo un gran Mundial, disfrutando de una experiencia única". Y añade que a nivel futbolístico, el equipo también extraña su presencia: "Cierto es que en Eibar dije que nos habían faltado piernas, pero dos o tres días después dije que no se resumía solo a eso. Evidentemente David tienen muchísimas piernas, ataca y amenaza el espacio y es un efectivo que nos da muchísimo".

Quien sí está de vuelta es José Ángel, un efectivo importante tanto en el campo como por su trascendencia en el vestuario: " final del partido le vi muy contento. Son varios meses de sufrimiento. Cuando cumples cierta edad también ves que cuesta más volver. Vamos a intentar integrarlo poco a poco. Cuando son jugadores de tanta experiencia en la categoría. Es un jugador que aporta ese plus de experiencia que siempre necesita un vestuario".

Málaga, próximo rival

El Deportivo se mide a un Málaga que también llega en horas bajas. Sergio Pellicer tiene una plaga todavía mayor de lesiones, y la racha de resultados les ha llevado a una situación límite. Hidalgo, con pasado en La Costa del Sol, ensalza el buen comienzo del curso blanquiazul, a diferencia de los equipos que ascendieron desde Primera RFEF hace un año, como Córdoba, Castellón o el propio cuadro malacitano: "Tenemos que valorar mucho cómo está compitiendo el equipo. He estado tres años en el club, sé cómo vive y siente la ciudad y el estadio. Van a empujar muchísimo. Están en un momento de necesidad y ahí la Rosaleda siempre responde".

El entrenador catalán aguarda un partido parejo, competido y difícil: "Tienen un gran entrenador, que está dándole siempre matices al juego. Va a ser un partido muy igualado que se decidirá por detalles. Tenemos que prepararnos para todos los escenarios. En momentos de dificultad es un estadio que empuja muchísimo. Nosotros tenemos un plan de partido que llevaremos a cabo independientemente del estadio".

Advierte también que la competición exige al máximo a los equipos en cada encuentro: "Es que esto es la Segunda División. Cualquier equipo con una diferencia de puntos que no es grande. Todos estamos en tres o cuatro puntos. Hay jugadores con mucho tiempo en la categoría y todo se iguala muchísimo. Esto va de competir al máximo, saber ese nivel de sufrimiento".