Málaga CF - RC Deportivo: horario y dónde ver en TV y online el partido de la Liga Hypermotion

El Deportivo, en una semana cargada de malas noticias por las lesiones de Bachmann y Ximo Navarro, pretende mantener su invicto en Segunda y su liderato en un duelo exigente en Málaga, ante un equipo con el que hay cuentas pendientes desde hace menos de una década en una rivalidad reciente que no parece detenerse. Todo nació en un play off de ascenso a Primera que parece lejano en el tiempo, pero que dejó heridas y que acabó mandando a ambos a Primera RFEF para volver a subir de la mano. Las circunstancias serán diferentes con un Málaga necesitado y con un Sergio Pellicer que se juega el puesto y que tiene pasado en A Coruña.

También tiene pasado Antonio Hidalgo en el equipo rival. Jugó tres años donde se hizo mejor entrenador y ya asomaba como jugador. Sabe cuál es el ambiente que habrá en La Rosaleda, aunque ahora está más preocupado de las bajas y de recomponer el equipo después de una planificación escueta para darle espacio a la cantera. El último que ha estado en el aire es Giacomo Quagliata, aunque en el conjunto local también hay contratiempos.

El Deportivo debe encontrar de nuevo el camino para volver a ganar después de dos empates y de que las bajas le hayan hecho algo de mella. Quien parece haberle cogido el tono a la temporada, con su gol de hace unos días, es Yeremay Hernández. El canario siempre está a un nivel superior, pero le falta esa chispa suprema que volvió a mostrar con ese tanto. Precisamente, hace un año en La Rosaleda consiguió un gol y alumbró aquella famosa lambretta en la línea de fondo.

Horario del partido entre el Málaga CF y el RC Deportivo

El Deportivo vive su quinto partido fuera de casa después de mantenerse en el liderato. El equipo coruñés pretende prolongar a domicilio su racha tras un arranque de liga en el que empezó con varias victorias, empañadas por el empate de Eibar. Un tercer triunfo fuera de casa es lo que busca en una liga en la que tiene puestas muchas ilusiones. En esta ocasión, el duelo ante el Málaga CF en La Rosaleda será el 12 de octubre a las 21.00 horas, correspondiente a la 9ª jornada de la Liga Hypermotion, Segunda División.

Dónde ver en TV el partido entre el Málaga CF y el RC Deportivo

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Málaga CF será transmitido por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video o LaLiga TV. Y por Fútbol 2 en Orange TV.

Dónde seguir online

Más allá de las televisiones de pago o en abierto que tienen los derechos, LA OPINIÓN te ofrecerá el minuto a minuto de un partido en el que el Dépor desea seguir con su buena racha a domicilio Justo después del encuentro y con ese directo finalizado, disfrutarás de la crónica y del mejor análisis del encuentro blanquiazul de la Liga Hypermotion.