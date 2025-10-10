Málaga - Deportivo: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse al Málaga

El Deportivo viaja a Málaga con el deseo de prolongar su racha victoriosa y de conseguir su tercer triunfo a domiclio. Las lesiones, además de su rival, son su mayor enemigo. Primero cayó Bachmann, después Ximo Navarro con lesiones de larga duración para las que el Dépor no busca, de momento, fichajes, pero el contratiempo es evidente y condiciona sobre manera un once en el que también se tambalea Giacomo Quagliata. El equipo coruñés va con lo justo a La Rosaleda y con una buena dosis de cantera en el banquillo blanquiazul.

Portería y defensa

La lesión de Bachmann ha hecho aún más titular si cabe a Germán Parreño. Ocho partidos bajo palos, tres porterías a cero, varias intervenciones de méritos para un guardameta que la campaña pasada se la pasó a la sombra de Helton Leite. Ahora ha recobrado su puesto y parece complicado que alguien se lo pueda arrebatar, menos en este partido ya inminente de Málaga. Por delante de él es donde vendrán los cambios forzosos.

Ya no es solo las lesiones de Bachmann y Ximo Navarro, es que Hidalgo no podrá contar con David Mella y con Lucas Noubi que tienen compromisos con sus selecciones inferiores. Los dos eran opciones para esa banda derecha magullada, aunque a diferentes alturas. Hidalgo ya ha reconocido que su plan pasa porque Loureiro vuelva al lateral derecho y que entre Comas a jugar en el centro de la zaga con Dani Barcia. Si Quagliata no llegase a tiempo, la oportunidad sería para un Sergio Escudero, que vuelve de lesion tras llevar toda la semana con el grupo. Samu es la opción de la base.

La media

En los últimos tiempos el técnico coruñés ha oscilado entre una apuesta con Villares como fijos de ancla y Patiño o Soriano con él en la base. Todo hace indicar que el británico volverá a echarle una mano y el madrileño adelantará su posición. En ataque, oportunidades Luismi y Yeremay en las bandas, aunque el entrenador de Canovelles suele rotarlos mucho en el terreno de juego.

La delantera

Hasta ahora Hidalgo ha seguido confiando en el ataque en Samuele Mulattieri. Tiene mucha capacidad para entender el juego y para darle soluciones en el equipo. Le falta gol, justo la voracidad que le sobra a Eddahchouri. Desde el partido de Leganés no marca el italiano y el holandés es pichichi. El debate está abierto, pero todo hace indicar que el futbolista cedido por el Sassuolo tendrá una nueva oportunidad.