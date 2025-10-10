Mulattieri celebró su cumpleaños con dulces italianos de una tienda de A Coruña y, con suerte, podrá hacerlo con un gol ante el Málaga. Sin embargo, las cifras de cara a puerta desde que llegó al Dépor no inquietan a un futbolista que tiene claras las prioridades. «Lo más importante es trabajar para el equipo, independientemente de marcar o no. Siempre pienso en el equipo», remarcó en Abegondo.

Debutó con un gol y un penalti provocado y, desde entonces, el ariete de La Spezia sufre una sequía goleadora de cinco jornadas que no le ha hecho perder la titularidad. «El míster me pide dar lo mejor de mí mismo con la mejor predisposición», explica Mulattieri. No deja el gol de lado, pero se conforma con ser útil en un engranaje ofensivo que, por el momento, ha dado unos resultados excelentes. «Para un atacante es bueno hacer gol. Si puedo marcar, mejor, pero estoy contento de trabajar para el equipo», insistió.

En cinco partidos como titular, su recambio siempre había sido Eddahchouri, hasta que, ante el Almería, compartieron diez minutos en el terreno de juego en busca del empate. «Me sentí cómodo, en el pasado jugué así en el Sassuolo, pero también me siento bien como delantero único o con un mediapunta», admitió Mulattieri. Aseguró que mantiene buenas conexiones con el resto de integrantes del ataque.

El italiano no teme a las bajas que tiene el equipo para visitar La Rosaleda. «El Málaga es un histórico y un equipo muy fuerte, pero estamos preparados», comentó con confianza en que las lesiones no afectarán al rendimiento del equipo.

Mulattieri ya ha tenido tiempo desde su llegada a A Coruña de conocer una ciudad en la que dice sentirse encantado y «cómodo en el día a día». También se le ha metido Riazor en el corazón. «Siento ese calor del estadio, que nos obliga y nos exige darlo todo ante los aficionados», aseveró el delantero transalpino.