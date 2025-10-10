Así nació la rivalidad entre Deportivo y Málaga: «Hubo un gran ambiente, pero estábamos acostumbrados a esos escenarios»

Cuando el Deportivo y el Málaga se encontraron en las semifinales del play off de ascenso a Primera División en 2019, ninguno de los dos equipos podía imaginar qué vendría después. De soñar con el ascenso a tocar el infierno. Cinco años más tarde, sus vidas se cruzan con objetivos diferentes y una rivalidad mutua que se forjó en la necesidad de regresar a la élite, una añoranza que tiempo después no se ha cumplido. «Lo recuerdo bien, son partidos importantes. Te vas acordando un poco de las sensaciones y la intrahistoria que tenías durante toda la semana. Ellos intentaron proponer un poco más, sobre todo en Riazor, tenían más de dominio, incluso se adelantaron dos veces. Sobre todo, tenían a Ontiveros a un nivel espectacular, pero nos fuimos afianzando con los goles de Carlos, Pedro y Borja», explica Dani Giménez, guardameta titular aquella temporada, que rememora con nitidez un enfrentamiento sobre el que ha nacido una rivalidad reciente.

Entre Málaga y Dépor saltaron chispas en una eliminatoria que se decidió en la ida. Tras el 4-2, la vuelta se resolvió con un tanto de Álex Bergantiños, con ayuda de Munir: «Conseguimos meter cuatro y te vas con una seguridad diferente. En La Rosaleda, salvo por la ocasión de Ontiveros, no hubo mucho más, solo recuerdo una parada». Aquel día en La Rosaleda la tensión estuvo al rojo vivo, con el recuerdo todavía latente del enfrentamiento entre Fede Cartabia y Ontiveros: «No les dimos muchas opciones. Había un gran ambiente, pero nosotros veníamos acostumbrados a jugar con esos escenarios, teníamos jugadores con mucha veteranía y experiencia, para nosotros era algo normal».

Para Giménez, la rivalidad vivida es la propia de una gran cita: «En una promoción siempre va a haber tensión. Al final, son dos equipos grandes que querían volver a Primera División, dos clubes que mueven mucha masa social. Y cuando juegas en un Dépor o un Málaga, tú también lo vives».

El exguardameta recuerda aquellos enfrentamientos por su «buen ambiente» y cree que «más allá de algún rifirrafe, todo fue normal» para un duelo de alto voltaje. «El ambiente en Málaga fue muy bonito también, de fiesta, pero dentro del campo nos sentimos cómodos. Más que por el rival, es por el momento». Considera, también, que a largo plazo quedará atrás y surgirán otras rivalidades: «En diez años se olvida, y surgirá otra por lo que sea. Es como los derbis con el Lugo o el Racing, que ya nadie se acuerda ahora, al final nuestro derbi es el Celta».

Aquel partido en Málaga sirvió para, mentalmente, dar un impulso a un equipo al que la había costado mucho acabar la temporada: «Los resultados nos dieron una seguridad muy grande, evidentemente el 4-2 nos hizo volar». A lo que añade que, todavía ahora, cree que aquella plantilla estaba para pelear por algo más: «Cuando hablas con gente del fútbol y otros compañeros, a nosotros nos veían como favoritos por la plantilla, pero no por lo que habíamos hecho en Liga. Teníamos equipo para rivalizar por quedar de primeros».

Dani Giménez cree que aquella plantilla, «con cinco o seis fichajes de Primera», hubiese dado nivel de sobra para competir una categoría por encima. «Pelearíamos por salvarnos tranquilamente, e incluso quedar en mitad de tabla. Teníamos casi mejor equipo que, por ejemplo, el Betis el primer año que subimos, que quedamos décimos. Era brutal».

Málaga y Dépor separan caminos en un presente muy diferente

Desde entonces, el Málaga y el Dépor han vivido años de penurias, pasando ambos por Primera Federación. Ahora, la situación de las dos escuadras, en especial a nivel económico, es bien distinta. Aunque la rivalidad continúa y se ha expandido, en especial, en la grada, después de los episodios vividos el año pasado en A Coruña con los ultras malacitanos.

Dani Giménez, ya desde la distancia, cree que no haber llegado a Primera División en aquel momento, a la larga, puede producir un desencadenante positivo: «El Dépor ahora está mejor de lo que estaba antes. Tiene una implicación del presidente. Para el futuro creo que incluso es mejor que no hubiera pasado nada [en 2019]. Que siguiéramos con aquella volatilidad, subir, bajar, la incertidumbre económica, la deuda... Ahora hay proyecto en el club. Se está creando una base para el futuro que igual nos permite estabilizar al Deportivo donde merece estar, que es en Primera División».