Quagliata no se entrena con el Deportivo y se suma a las incógnitas

Se añade a las bajas y a los jugadores que llegan justos al partido ante el Málaga

Quagliata / CASTELEIRO

El Deportivo cerró el pasado fin de semana como líder, pero desde entonces ha recibido muy pocas buenas noticias. Primero cayó Daniel Bachmann, quien estará al menos dos meses y medio fuera por lesión de rodilla. Días después se supo que Ximo Navarro sufre una lesión muscular grave que le puede tener fuera hasta cuatro meses. El Dépor no va a fichar e Hidalgo quiso darle un espaldarazo a lo que tienen en casa, pero los problemas no terminan ahí para el tecnico de Canovelles.

Mella y Noubi son baja al estar con sus selecciones y Sergio Escudero y José Gragera deberían ser las novedades de la lista pero vienen de dolencias de algunas semanas. A este panorama se sumó esta mañana la ausencia de Giacomo Quagliata en la sesión. Realizó trabajo personalizado para el control de cargas. Se suma a las dudas y las próximas sesiones serán claves para dictaminar su estado.

Los justos

Si el italiano no llegase a tiempo, Escudero tendría que asumir la responsabilidad en una zaga que se quedaría cuatro futbolistas justos y con Samu, Quique Teijo y Canedo como recambios del filial.

