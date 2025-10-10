Quagliata no se entrena con el Deportivo y se suma a las incógnitas

El Deportivo cerró el pasado fin de semana como líder, pero desde entonces ha recibido muy pocas buenas noticias. Primero cayó Daniel Bachmann, quien estará al menos dos meses y medio fuera por lesión de rodilla. Días después se supo que Ximo Navarro sufre una lesión muscular grave que le puede tener fuera hasta cuatro meses. El Dépor no va a fichar e Hidalgo quiso darle un espaldarazo a lo que tienen en casa, pero los problemas no terminan ahí para el tecnico de Canovelles.

Mella y Noubi son baja al estar con sus selecciones y Sergio Escudero y José Gragera deberían ser las novedades de la lista pero vienen de dolencias de algunas semanas. A este panorama se sumó esta mañana la ausencia de Giacomo Quagliata en la sesión. Realizó trabajo personalizado para el control de cargas. Se suma a las dudas y las próximas sesiones serán claves para dictaminar su estado.

Los justos

Si el italiano no llegase a tiempo, Escudero tendría que asumir la responsabilidad en una zaga que se quedaría cuatro futbolistas justos y con Samu, Quique Teijo y Canedo como recambios del filial.