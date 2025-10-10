La Rosaleda va camino del lleno el domingo ante los coruñeses

El Málaga se juega parte de su futuro inmediato y La Rosaleda, como no podía ser de otra manera, está cerca de colgar el No hay billetes con la mejor entrada de la temporada. Hay muchos estímulos como la llegada del Dépor o el regreso al estadio dos semanas después. Quedan menos de 500 entradas para el partido de este fin de semana. Todos los sectores están a simple vista liberados, pero lo cierto es que en muchos de ellos hay solo localidades separadas. Las más baratas están colocadas a 33 euros en Fondos Zona 2, mientras que habrá que rascarse algo más el bolsillo (75 euros) para encontrar un asiento en Tribuna Zona 1. La entrada promete ser espectacular.

Si todos los aficionados cumplen, el partido aspira a ser el de mejor entrada del curso en Martiricos. El límite lo marcan las 26.932 personas frente al Cádiz. Antes, asistieron 24.819 en el debut contra el Eibar, 25.075 frente a la Real Sociedad B y 26.601 ante el Granada. Las cifras marcan una línea ascendente, también hay que recordar que, pese a ser el encuentro un domingo a las 21.00 horas, el lunes también es festivo, por lo que todo va camino del lleno.