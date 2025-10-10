Ximo Navarro, hasta cuatro meses de baja

Si hay algo que da la veteranía y tener cierto historial de lesiones musculares es que no hay nadie que conozca mejor su cuerpo ni las señales de alarma que el propio jugador. Una vez revelado el alcance de la lesión de Ximo Navarro, se entiende mejor el gesto de preocupación que ya se pudo ver en el propio jugador en el terreno de juego. Se echaba las manos a la cara, porque él ya sabía que no era una dolencia menor y que iba a estar un tiempo prolongado fuera de los terrenos de juegos.

Las pruebas revelaron que Ximo Navarro sufre una lesión en los isquiotibiales que le podría mantener apartado de los terrenos de juego hasta cuatro meses, aunque todo dependerá del éxito del tratamiento que se va a emprender. El Dépor confirmó la lesión que el andaluz sufrió en el duelo del pasado sábado contra el Almería. En concreto, afecta al tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda. Estará con tratamiento médico y fisioterapia antes de regresar al trabajo con el grupo. Se apuesta, de momento, por un vía conservadora, pero la posibilidad del quirófano sigue abierta en caso de que no fructifique lo decidido, como en el caso reciente de Daniel Bachmann. «Está lesión es un golpe fuerte para mí, pero confío en poder volver igual de bien que siempre. Muchas gracias por cada mensaje que he recibido», escribía el jugador en sus redes sociales, entre tocado y agradecido, después de hacerse público su parte médico, aunque sin plazos. El club debe decidir si acude al mercado a encontrar un sustituto o tira con lo que ya tiene, una fórmula aplicada a la ausencia de Bachmann.

El lateral se había convertido en una pieza indiscutible del esquema del Dépor en las últimas jornadas. Regresó a la titularidad tras superar una lesión que le afectó el final de la liga pasada y que le condicionó durante el verano y encajó a la perfección en la línea de tres centrales junto a Loureiro y Barcia. Las molestias ante el Almería cortaron de forma anticipada su participación en un duelo en el que fue importante con sus incorporaciones al ataque en el carril para buscar el empate.

La ausencia del lateral confirma las urgencias en defensa que sufrirá Antonio Hidalgo en la visita al Málaga este domingo (21.00 horas) y deja la defensa tocada a largo plazo. En el periodo corto, además de la de Ximo, también tiene la ausencia por lesión de Escudero, aunque ya está volviendo a los entrenamientos y podría ser una de las novedades, al igual que José Gragera. Noubi, concentrado con Bélgica sub 21, no entra los planes para La Rosaleda. Tampoco podrá contar con Mella, aún en Chile con la selección española en el Mundial sub 20. El técnico de Canovelles tendrá las piezas justas.

También está en la enfermería el citado meta austriaco, que sufrió una rotura parcial del ligamento externo de la rodilla izquierda que le dejará, al menos, dos meses y medio en el dique seco.