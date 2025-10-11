2-2 | El Dépor Abanca desaprovecha los regalos del DUX y vuelve a tropezar

El Dépor Abanca no sale de su propio bucle y empieza a ver el descenso cada vez desde más cerca. Lejos de la imagen esperada de un equipo que debería haber ido a más, la involución futbolística se ha mezclado con la falta de confianza de un elenco anímicamente tocado. No existió la reacción esperada por Fran Alonso, pese a que el DUX regaló la primera media hora de juego. El equipo blanquiazul desperdició una ventaja de dos goles y acabó agradeciendo un punto que sabe a poco (2-2).

En un inicio de temporada en el que todo le ha salido mal al Deportivo, la primera media hora ante el DUX fue un empuje emocional para una plantilla que tocó la lona en Murcia. Las de Fran Alonso necesitaban una victoria, sin importar el cómo, y así lo mostró el técnico madrileño, que volcó su plan de partido en hacerse fuerte (una defensa de cinco y, por delante, Henar y Lucía Martínez) atrás y aprovechar la capacidad individual de su tridente. Millene, todavía lejos de su 100%, como ella misma explicó, comandó el ataque y regaló un desahogo de espaldas en el juego directo local que hasta el momento no había existido.

El DUX, en descenso, regaló los dos primeros y tardó mucho tiempo en despertar. A los 7 minutos, en un reinicio de juego, Marta envió un pase que se quedó a medio camino entre Nata y Rebeca. Bárbara Latorre, atenta a la acción, se llevó el esférico en la frontal del área y en boca de gol decidió entregar el 1-0 a Ainhoa, que llega a su lado.

El tanto dio confianza al Dépor, que hasta el momento no estaba teniendo un buen inicio, fruto del nerviosismo propio que suponía llevar solo una victoria en seis jornadas. Pero en el minuto 22 el DUX se permitió otro regalo. De nuevo, en un reinicio de juego. Estaba pautado en las blanquiazules saltar cuando el equipo vinotinto deseaba volver a empezar las jugadas. Esta vez fue Miralles, exdeportivista, la que se relajó, metiendo en un lío a Rebeca, que impactó con su brazo el balón tras un pase de Bárbara. Millene engañó a la guardameta y puso el segundo.

Pudo matarlo Bárbara, con un golazo de ensueño tras un balón largo de Inês Pereira, pero en la acción había un fuera de juego de Monte, que saltó a disputar el envío de la portuguesa ante Rebeca.

El Dépor Abanca se deshizo con facilidad y el DUX empató el partido

Hasta ahí llego un Deportivo que devolvió a la vida al DUX, quien durante media hora había sufrido más castigo del merecido. El equipo de Héctor Blanco aun no conoce la victoria, pero se metió de lleno en el encuentro al filo del descanso, tras una jugada de tiralíneas que cogió al Dépor mal parado. Isina combinó con Parejo, que dio un pase de la muerte para que la propia Isina anotase un golazo de taco, a la media vuelta, directo a la galería y al nerviosismo local. 2-1 al descanso.

El Dépor Abanca no tuvo control, no se hizo fuerte en su área, donde cada balón era un pequeño drama, ni fue capaz de reaccionar al 2-2, más allá de algún chispazo individual. En el minuto 52 dio el primer susto Asenjo, tras cazar un balón suelto en fuera de juego. No perdonó tiempo después Mawete, con un remate de cabeza entre dos defensas, sin necesidad de saltar, después de un centro sin oposición de Isina. Demasiado fácil.

Ni la entrada de Marisa, Olaya y Eva Dios permitió al Dépor asomar sobre la portería de Miralles, ni hizo méritos el equipo de Fran Alonso, que sufrió más de lo que hizo sufrir para quedarse con un 2-2 que no deja contento a ningún equipo. El equipo blanquiazul se ha metido en una deriva complicada, tanto de juegos como de resultados, y necesita una reacción inmediata. No es solo una cuestión de ánimo.