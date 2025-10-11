El Dépor Abanca, ante otro ascendido

El Dépor Abanca necesita puntos y un reseteo y la primera oportunidad para pegar un volantazo al proyecto de Fran Alonso se presenta esta tarde en el estadio de Riazor (19.00 horas, DAZN) ante el DUX Logroño, otro recién ascendido a la Liga F.

No es esta condición una garantía de éxito para el equipo coruñés, que afronta su segunda campaña en la máxima categoría, porque llega al duelo después del revolcón de la semana pasada ante el Alhama, una derrota que se suma a la del duelo anterior en Riazor frente al Madrid CFF.

Llega el Dépor Abanca en carne viva a este choque en Riazor y no lo hace porque la tabla apriete, ni siquiera por efectos cuantitativos de las derrotas. Lo que más daño le ha hecho es la imagen ofrecida en el último partido y la sensación de que el proyecto está perdiendo el rumbo y las señas de identidad que le sostuvieron hace meses en la lucha por la salvación. Fran Alonso fue directo ayer en sala de prensa de Abegondo: «Vamos con mucha ilusión, con ganas de maquillar una actuación que fue inaceptable. Queremos revertir esta mala racha. Este último partido nos entristeció, nos hizo reflexionar como equipo. No nos aceptamos a nosotras mismas. No va en concordancia con los valores del club, con esta camiseta. Creo que vamos a tener una buena actuación este fin de semana para olvidar y seguir», concluía esperanzado y reflexivo.

Alonso sigue con la idea de que el equipo debe dar un paso al frente y ser protagonista con la pelota, pero le cuesta. «Salimos siempre a presionar alto, pero nos falta ese medio metro. Los rivales nos rompen la presión y los repliegues no son tan intensos como queremos o debemos», cuenta mientras prefiere apoyarse en la reacción que ha palpado en el equipo: «Fue espectacular, como debe ser después de un partido muy malo. Es la que tiene que tener un equipo con hambre y ambición».

Estará enfrente el DUX de Isina, una vieja pesadilla del Dépor de sus tiempos del Oviedo Moderno.