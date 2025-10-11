El Dépor Abanca B y sus ganas de «ambiente» de derbi ante As Celtas

Tienen plantillas renovadas, se miden en una categoría diferente y juegan en un escenario que cambia las gradas de Balaídos por el eco de A Madroa. Pero un derbi es un derbi y, esta semana, el Dépor Abanca B «respira distinto» al preparar la visita de este sábado (16.00 horas) a As Celtas. El tercer derbi del fútbol femenino gallego entre blanquiazules y celestes, el primero en Segunda RFEF, carga de ilusión a un filial que se resta presión, pero que quiere repetir la gesta que consiguió el curso pasado en Balaídos.

«Afrontamos el derbi con mucha ilusión. Jugamos contra un equipo que está llamado a ser de los favoritos de la categoría. Será un partido muy bonito por el ambiente que habrá», expone el técnico del filial blanquiazul, Sandro Nogueira. El entrenador rechaza la presión para sus jugadoras porque tiene clara la misión de su equipo. «Somos un filial. Nuestro objetivo es formar a la máxima cantidad de jugadoras posible para que estén cuanto antes Liga F», remarca.

En la evolución constante y en el trabajo diario, esta semana se han colado los nervios por afrontar un duelo que nunca va a ser uno más entre blanquiazules y celestes. Más, con el recuerdo del triunfo (1-2) la temporada pasada en Balaídos que sirvió, además, para encarrilar el ascenso de Tercera a Segunda RFEF. «Las jugadoras tienen un recuerdo muy bonito de aquellos días, no solo del partido. Fue un acontecimiento para el fútbol femenino gallego», reconoce Nogueira. No obstante, su trabajo esta semana consiste en alimentar la ilusión sin caer en la complacencia. «Esta es una liga diferente, equipos diferentes e, incluso, el campo no es el mismo», advierte.

Nogueira espera encontrarse a un Celta fuerte, llamado a pelear por los puestos de cabeza y que, por ahora, cumple. No obstante, el filial deportivista llega con diez puntos de quince posibles en su casillero. «Estamos muy contentos en líneas generales por nuestro rendimiento ante rivales difíciles y en campos complicados», reconoce. Sin embargo, no quiere objetivos clasificatorios, sino «formar jugadoras para el primer equipo y proyectarlas a sus selecciones nacionales». Con los pies en el suelo, pero el escudo grabado a fuego en el pecho, el Dépor Abanca B quiere volver a teñir de blanquiazul la gran fiesta del fútbol gallego.