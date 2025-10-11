El Fabril pone en juego su racha ante el Langreo

El Fabril infalible expone una semana más su racha inmaculada (16.15 horas, YouTube del RC Deportivo), esta vez en Abegondo ante un Langreo que no conoce la victoria en esta Segunda RFEF: tres empates en cinco partidos. En el mismo periodo de competición, el filial coruñés ha logrado quince puntos, una cifra inalcanzable para el resto de equipos de su grupo con victorias por aplastamiento y otras muy sufridas.

El equipo de Manuel Pablo tiene la baja segura de Manu Ferreiro, pero las ausencias más significativas vendrán de las necesidades del primer equipo con una plaga de bajas en defensa para el partido de Málaga. Samu no estará seguro y es probable que pierda a otros futbolistas como Quique Teijo, Noé o Canedo, que llevan toda la semana con los mayores. Estas perdidas serán la principal amenaza para un filial que recibe a un equipo que está en puesto de play out y que solo sacó un punto a domicilio, en su caso ante el Burgos Promesas: 1-1.

Bil Nsongo y esa línea de enganches con Mane, Noé, Bil y Najera por detrás son el peligro para los asturianos de un equipo que ha demostrado ser competitivo y que no tiene techo en una Segunda RFEF en la que quiere formar jugadores, pero que pronto puede abandonar para despegar hacia arriba.