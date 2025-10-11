Málaga - Deportivo: Una prueba de madurez para un candidato al ascenso

Deportivo y Málaga cruzan sus caminos en un momento muy distinto para dos equipos que arrancaron el verano soñando con mejorar su curso pasado. La escuadra que dirige Antonio Hidalgo busca sumar su primer mes en el liderato, mientras que los locales, tras cuatro derrotas consecutivas, necesitan una reacción inmediata para evitar meterse en problemas mayores, y quien sabe si un cambio en el banquillo. Con esa necesidad deberá jugar el conjunto coruñés, que tendrá cambios en su once titular ante la lesión de Ximo Navarro. Arnau Comas vuelve a escena y es duda Giacomo Quagliata, quien entrenó al margen el pasado viernes, pero ayer trabajó con normalidad. Si está bien, jugará

La Rosaleda aguarda con un ambiente colosal, propio de la élite, y que conoce bien el técnico de Canovelles, jugador boquerón entre 2005 y 2008. Pero es ese empuje local con el que debe jugar el equipo coruñés, sabedor de las necesidades malacitanas y de un nerviosismo que en otro tiempo fue propio. Se giran las tornas. El Deportivo, además, ha hecho hasta ahora de la defensa una de sus mejores virtudes. Firme atrás, letal al contraataque. Sabe que los escenarios visitantes le sientan bien y que si protege la portería de Germán Parreño, tarde o temprano llegará el momento de su talento ofensivo.

Es por eso que ante el Málaga cobra mayor relevancia los cambios previstos en la línea defensiva. Sin Ximo Navarro para los próximos cuatro meses, regresará al once titular Arnau Comas. El zaguero catalán ha vivido un inicio de curso lejos de lo esperado cuando firmó como blanquiazul. Arrancó el verano con molestias físicas, tuvo una pretemporada interrumpida, pero llegó a tiempo de ser titular en la primera jornada. Sin embargo, duró tres encuentros partiendo desde el inicio, y en ninguno llegó a completar los 90 minutos. Desde entonces ha perdido importancia en detrimento de otros jugadores. Ahora se le abre una ventana para recuperar su estatus, al menos durante la próxima semana, hasta que Lucas Noubi regrese y Antonio Hidalgo sume efectivos en esa parcela. Podría no ser la única novedad en una zaga en la que es duda Giacomo Quagliata. El incombustible lateral italiano se ha convertido en un indiscutible en el carril siniestro. Si no está bien, aguarda su turno Sergio Escudero.

Solidez y pegada

El Deportivo ha entrado en la novena jornada en lo alto de los rankings ofensivos y defensivos de la categoría. Además de ser el único invicto en pie, es el segundo equipo que más anota (17 goles), solo por detrás del Racing de Santander (suma 21). Es, también, la segunda escuadra que menos encaja, con seis en ocho duelos, igualando los datos del Cádiz y con uno menos que la UD Las Palmas, la más sólida de la competición (5).

El caudal ofensivo que junta Antonio Hidalgo tiene gran parte de culpa. De cara al duelo en La Rosaleda, con la duda de si el técnico catalán le dará o no una oportunidad titular a Zakaria Eddahchouri, máximo anotador del equipo, o sigue apostando por Mulattieri, quien deja grandes acciones en el juego, sin de momento la misma suerte de cara al gol.

Un Málaga en cuadro

El equipo que dirige Sergio Pellicer, quien podría jugarse el puesto esta jornada, llega con nueve bajas a la cita. No podrá contar con el exdeportivista Javi Montero, por sanción, ni con Aarón Ochoa (Irlanda sub 21) e Izan Merino (sub 20) por estar citados con la selección. Tampoco con los lesionados Adrián Niño, Carlos Puga, Álex Pastor, Luismi, Enríquez y Diarra. A cambio, recupera a Joaquín Muñoz, aunque no apunta a titular después de tres jornadas consecutivas fuera del equipo. La gran duda está en el eje de la zaga, donde el lateral Dani Sánchez podría entrar en el centro junto a Murillo.

Posibles onces de Málaga y Deportivo

Málaga: Herrero; Gabilondo, Murillo, Dani Sánchez, Víctor García; Lorenzo, Juanpe; Larrubia, Rafa, Lobete; y Chupe.

Deportivo: Parreño; Luismi, Loureiro, Comas, Barcia, Quagliata; Villares, Patiño, Soriano; Eddahchouri y Yeremay.